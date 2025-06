Третий новичок. Ман Сити подпишет игрока сборной Франции, забившего Испании

Французский вингер «Лиона» Райан Шерки вскоре перейдет в английский «Манчестер Сити», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, общая сумма трансфера 21-летнего футболиста составит 35 миллионов евро с учетом бонусов.

Сам игрок подпишет с «горожанами» 5-летний контракт.

Недавно Райан Шерки дебютировал в составе национальной сборной Франции и сразу отличился голом в ворота Испании (4:5).

В сезоне 2024/25 Райан Шерки провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 20 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» подпишет Тиджани Рейндерса и Райана Аит-Нури.

