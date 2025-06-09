Третий новичок. Ман Сити подпишет игрока сборной Франции, забившего Испании
Райан Шерки покинет «Лион»
Французский вингер «Лиона» Райан Шерки вскоре перейдет в английский «Манчестер Сити», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, общая сумма трансфера 21-летнего футболиста составит 35 миллионов евро с учетом бонусов.
Сам игрок подпишет с «горожанами» 5-летний контракт.
Недавно Райан Шерки дебютировал в составе национальной сборной Франции и сразу отличился голом в ворота Испании (4:5).
В сезоне 2024/25 Райан Шерки провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 20 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» подпишет Тиджани Рейндерса и Райана Аит-Нури.
🚨🔵 BREAKING: Rayan Cherki to Manchester City, here we go! Deal in place club to club after direct contact.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2025
Cherki will sign five year deal as #MCFC player, OL to receive €35m package with add-ons as L’Équipé reports.
Documents being prepared in time for Club World Cup. pic.twitter.com/Mv16bLp7CK
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