ФОТО. Кубок для Роналду. Как сборной Португалии вручали трофей Лиги наций
В финале Лиги наций Португалия в серии пенальти обыграла Испанию
Вечером 8 июня состоялся финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.
На «Альянц Арене» в Мюнхене встречались сборные Португалии и Испании.
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Команды обменялись двумя забитыми голами. В основное время судья матча Сандро Шерер зафиксировал счет 2:2.
Финал Лиги наций перешел в дополнительное время. Команды провели 30 дополнительных минут в двух экстратаймах.
В серии пенальти выиграла Португалии (2:2, пен. 5:3). Это второй трофей португальцев в Лиге наций.
🏆 Лига наций. Финал. 8 июня, Мюнхен (Германия)
22:00. Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3)
Голы: Нуну Мендеш, 26, Роналду, 61 – Субименди, 21, Ойярсабаль, 45
Серия пенальти: Гонсалу Рамуш (1:0), Микель Мерино (1:1), Витинья (2:1), Алекс Баэна (2:2), Бруну Фернандеш (3:2), Иско (2:3), Нуну Мендеш (4:3), Мората (сэйв), Рубен Невеш (5:3)
ФОТО. Кубок для Роналду. Как Португалии вручали трофей Лиги наций
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