Мастерство Мбаппе сделало свое дело. Франция победила Германию

Для Нагельсмана и Дешама этот поединок должен был компенсировать неудачи в полуфиналах, ведь обеим сборным нужно было реабилитироваться за прошлые матчи: Германия ведя в счете, проиграла Португалии, в то время как Франция проигрывая 1:5 едва не сотворила камбек, но чтобы сравнять счет не хватило времени. Поэтому результат этого матча решал, кому достанутся бронзовые медали Лиги Наций.

В дебюте игры, хозяева имели реальные шансы вести в счете минимум в 2 мяча, но на последнем рубеже оказывался Меньян, раз за разом спасавший французов от пропущенных мячей. За нулевой счет, оборона Франции должна благодарить своего кипера, который не дал забить настырным Вольтемаде и Адейеми. А в тех моментах, где Меньян был бессилен, на выручку пришел Динь, не давший забить Фюллькругу, штанга, спасшая подопечных Дешама от гола после удара Вирца.

Самим же французам удалось создать опасность ближе к экватору первого тайма. Тер Штеген дважды в течение минуты совершил сейв, не дав забить Шерки, и Баде после углового. Однако фортуна могла улыбнуться хозяевам, ведь после «фола» Меньяна на Адейеми, Кружляк указал на точку, но после просмотра VAR отменил решение, наказав ныряльщика желтой за симуляцию. Казалось что при ничейном счете команды уйдут на перерыв, но тут Франция взяла и забила. Лидер «Реала» Мбаппе, получил мяч в штрафной, которому защита Германии дала слишком много времени, чтобы принять «круглого», обработать, сместиться под правую и отправить «сферу» в ворота. Тер Штеген хоть и задел мяч, но от его руки и стойки, он все же залетел в ворота.

Во втором тайме команды поменялись местами. Теперь же Франция была в центре внимания, в то время как немцам почти ничего не удавалось создать у чужих ворот. Хотя гол Ундава мог вернуть «немецкую машину» в игру, но перед этим Фюллькруг нарушил правила против Рабйо. Также к моментам можно записать удары Адейеми и Фюллькруга, однако в обеих случаях они оказались неточные. Зато защита Германии во втором тайме уже не успевала за быстрыми соперниками, и гости имели отличную возможность претендовать на разгром. Против этого был Тер Штеген, спасавший Германию после ударов Мбаппе. Кроме него, свои возможности забивать имели Шерки и Тюрам, но первому не хватило точности, а второй попал в штангу.

Однако старания французов все же конвертировались в забитый мяч, когда Мбаппе в контратаке выкатил Олисе на пустые ворота. Свои моменты на гол престижа имели Киммих и Ундав, однако сегодня точно был не день сборной Германии.

В итоге «петухи» берут бронзу Лиги Наций и добавляют в свою коллекцию второй трофей этого турнира (до этого было золото в 2021).

Лига наций. Матч за 3-е место

Германия – Франция – 0:2

Голы: Мбаппе, 45, Олисе, 84

Предупреждения: Раум, 29, Адейеми, 34, Та, 62 – Динь, 12, Л. Эрнандес, 62

Германия: Тер Штеген – Раум (Миттельштадт, 65), Кох, Та, Киммих – Горецка (Бишоф, 65), Гросс (Керер, 73) – Адейеми (Гнабри, 79), Вольтемаде (Ундав, 46), Вирц – Фюллькруг

Франция: Меньян – Динь, Л. Эрнандес, Баде, Густо – Рабьо, Чуамени (Коне, 69) – Тюрам (Гендузи, 90), Коло Муани (Дуэ, 69), Шерки (Олисе, 69) – Мбаппе

Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Стадион: «МХП-Арена» (Штутгарт, Германия)