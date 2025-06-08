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Германия
08.06.2025 16:00 - : -
Франция
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Лига наций
08 июня 2025, 00:47 | Обновлено 08 июня 2025, 00:57
47
0

Германия – Франция. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка за третье место Лиги Наций

08 июня 2025, 00:47 | Обновлено 08 июня 2025, 00:57
47
0
Германия – Франция. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 8 июня, состоится матч третьего места Лиги наций, в котором будут играть национальные сборные Германии и Франции. Игра пройдет в Штутгарте (Германия) на поле стадиона «МХП-Арена», начало – в 16:00 по киевскому времени.

Подопечные Нагельсмана впервые в своей истории смогли попасть в плей-офф Лиги Наций. И что интересно, «немецкая машина» была в шаге от попадания в финал и даже повела в счете, но затем последовали два гола от Консейсау и Роналду, которые оставили Германию без финала. Но еще есть шанс на бронзовые награды, однако для этого нужно брать верх над принципиальным соперником – Францией.

У французов, в отличие от их оппонента, уже есть медаль на этом турнире (золото в 2021-м), поэтому команде Дешама должно быть немного проще с точки зрения опыта. Но учитывая, что финальная часть розыгрыша Лиги Наций проходит в Германии, то «трехцветным» придется приложить усилия, чтобы победить немцев на их поле, когда весь стадион будет гнать вперед свою сборную.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Франция, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Германия
8 июня 2025 -
16:00
Франция
Тотал больше 3 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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