В воскресенье, 8 июня, состоится матч третьего места Лиги наций, в котором будут играть национальные сборные Германии и Франции. Игра пройдет в Штутгарте (Германия) на поле стадиона «МХП-Арена», начало – в 16:00 по киевскому времени.

Подопечные Нагельсмана впервые в своей истории смогли попасть в плей-офф Лиги Наций. И что интересно, «немецкая машина» была в шаге от попадания в финал и даже повела в счете, но затем последовали два гола от Консейсау и Роналду, которые оставили Германию без финала. Но еще есть шанс на бронзовые награды, однако для этого нужно брать верх над принципиальным соперником – Францией.

У французов, в отличие от их оппонента, уже есть медаль на этом турнире (золото в 2021-м), поэтому команде Дешама должно быть немного проще с точки зрения опыта. Но учитывая, что финальная часть розыгрыша Лиги Наций проходит в Германии, то «трехцветным» придется приложить усилия, чтобы победить немцев на их поле, когда весь стадион будет гнать вперед свою сборную.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Франция, за которой можно следить в украинской версии сайта.