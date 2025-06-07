Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

8 июня, в матче за третье место в Лиге Наций сыграют Германия и Франция. Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Германия

В этом «финале четырех» Германия наверняка планировала бороться за трофей, все-таки было преимущество своей арены. Свой полуфинал подопечные Юлиана Нагельсманна провели против Португалии, в первом тайме не было голов, но немцы смотрелись лучше. На старте второй половины Вирц вывел команду вперед, после отличной передачи Киммиха.

В какой-то момент, на игру повлияли замены, у соперника новый футболисты существенно оживили игру, в итоге, Консейсау сравнял счет на 63-й минуте, а через пять минут Криштиану Роналду вывел португальцев вперед.

Когда счет стал 1:2, особой реакции от Германии не было, можно вспомнить разве что штангу от Адейеми, более опасные моменты были у соперника, только Консейсау должен был забивать еще минимум дважды. Поражение было заслуженным, теперь надо реабилитироваться перед своей публикой.

Франция

Действующие вице-чемпионы мира представляют большую опасность для любого соперника. У французов привычно сильный состав, футболисты представляют сильнейшие клубы Европы. Ранее команда выигрывала раз Лигу Наций, но взять второй титул им пока не удается.

Полуфинальную битву в этой Лиги Наций многие запомнить надолго, французы уступали испанцам 0:4, а потом 1:5 в середине второго тайма. Даже в такой, почти безнадежной ситуации подопечные Дидье Дешама не сдались, они чуть не совершили камбэк, уступив в итоге 4:5.

Отличный дебют за сборную выдал Райан Шерки, полузащитник вышел на замену, на 63-й минуте, за это время он успел забить один мяч и сделать результативную передачу. Трансфер игрока Лиона почти уже оформлен в Манчестер Сити.

Личные встречи

У команд большая история очных противостояний, играли они с переменным успехом, последняя встреча состоялась в прошлом году, тогда Германия в товарищеском матче выиграла на выезде 2:0. На официальном уровне команды пересекались в последний раз на Евро-2020, тогда в группе выиграли французы – 1:0.

Прогноз

Афиша матча такая, что эти команды с таким же успехом могли бы сыграть в главном финале турнира.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Германии – 2,43, ничья – 3,81, победа Франции – 2,8. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Немцы сыграют при поддержке своих фанатов в Штутгарте, но этом им не помогло в полуфинале. Думаю, команды смогут показать зрелищный футбол, поэтому ставлю на тотал больше 3 голов за 1,75.