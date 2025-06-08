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  4. Германия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига наций
08 июня 2025, 17:15 |
2306
0

Германия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча за третье место Лиги наций 2024/25

08 июня 2025, 17:15 |
2306
0
Германия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

8 июня проходит матч за третье место Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Франции.

Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций 2024/25. Матч за третье место

Германия – Франция – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Мбаппе, 45+1

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 45+1 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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