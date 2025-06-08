Лига наций08 июня 2025, 17:15 |
2306
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Германия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча за третье место Лиги наций 2024/25
08 июня 2025, 17:15 |
2306
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8 июня проходит матч за третье место Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Франции.
Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига наций 2024/25. Матч за третье место
Германия – Франция – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Мбаппе, 45+1
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 45+1 мин.
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