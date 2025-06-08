Германия – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

8 июня проходит матч за третье место Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Франции.

Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

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Лига наций 2024/25. Матч за третье место

Германия – Франция – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Мбаппе, 45+1

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 45+1 мин.