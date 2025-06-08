«Он играл фантастически». Пресс-конференция Дешама после игры с Германией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал несколько комментариев после матча за 3-е место Лиги наций, в котором его команда одолела Германию со счетом 2:0:

«Когда я создаю команду, я делаю так, чтобы она была как можно более опасной для другой стороны. Исходя из этих двух игр, да, мы способны забивать голы, и если бы мы нашли больше эффективности, то могли бы забить еще больше».

«Майк (прим. – Меньян) был фантастическим последним защитником сегодня, и он держал нас в игре с самого начала. Я считаю, что счет в перерыве матча с Испанией был невероятно серьезным. Я не собираюсь сидеть здесь и лгать вам, говоря, что мы заслуживали того, чтобы сегодня уйти в перерыв с преимуществом, но это позволило нам двигаться дальше и стать лучше».

«Хотя мы продемонстрировали огромное качество во время этого международного окна, больше всего впечатляет отличный настрой команды – особенно тех, кто, возможно, не играл сегодня».

«Я бы хотел, чтобы все наши игроки были доступны и находились на пике своих сил против Испании. Мы не знаем, как бы все прошло. Но сегодня у нас опять не все были готовы».

Ранее сообщалось о том, что Килиан Мбаппе забил уже в 8-м матче подряд.



