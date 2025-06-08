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Лига наций
08 июня 2025, 21:31 | Обновлено 08 июня 2025, 21:56
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0

Килиан Мбаппе забил уже в 8-м матче подряд

Кому забивал звездный форвард сборной Франции?

08 июня 2025, 21:31 | Обновлено 08 июня 2025, 21:56
135
0
Килиан Мбаппе забил уже в 8-м матче подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче за 3-е место Лиги наций 2024/25 сборная Франции победила сборную Германии со счетом 2:0.

Первый гол в матче забил форвард сборной Франции Килиан Мбаппе.

Французский нападающий продолжил свою голевую серию до 8 матчей во всех турнирах, в которых он отличился 12 забитыми мячами.

«Барселона» – 1
«Сельта» – 2
«Барселона» – 3
«Мальорка» – 1
«Севилья» – 1
«Реал Сосьедад» – 2
Сборная Испании – 1
Сборная Германии – 1

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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