Килиан Мбаппе забил уже в 8-м матче подряд

В матче за 3-е место Лиги наций 2024/25 сборная Франции победила сборную Германии со счетом 2:0.

Первый гол в матче забил форвард сборной Франции Килиан Мбаппе.

Французский нападающий продолжил свою голевую серию до 8 матчей во всех турнирах, в которых он отличился 12 забитыми мячами.

«Барселона» – 1

«Сельта» – 2

«Барселона» – 3

«Мальорка» – 1

«Севилья» – 1

«Реал Сосьедад» – 2

Сборная Испании – 1

Сборная Германии – 1