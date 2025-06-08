Лига наций08 июня 2025, 21:31 | Обновлено 08 июня 2025, 21:56
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Килиан Мбаппе забил уже в 8-м матче подряд
Кому забивал звездный форвард сборной Франции?
08 июня 2025, 21:31 | Обновлено 08 июня 2025, 21:56
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В матче за 3-е место Лиги наций 2024/25 сборная Франции победила сборную Германии со счетом 2:0.
Первый гол в матче забил форвард сборной Франции Килиан Мбаппе.
Французский нападающий продолжил свою голевую серию до 8 матчей во всех турнирах, в которых он отличился 12 забитыми мячами.
«Барселона» – 1
«Сельта» – 2
«Барселона» – 3
«Мальорка» – 1
«Севилья» – 1
«Реал Сосьедад» – 2
Сборная Испании – 1
Сборная Германии – 1
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