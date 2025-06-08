Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спаллетти заявил, что его уволили с поста главного тренера сборной Италии
Чемпионат мира
08 июня 2025, 16:31 | Обновлено 08 июня 2025, 17:11
1013
1

Спаллетти заявил, что его уволили с поста главного тренера сборной Италии

Матч против Молдовы в отборе к ЧМ станет для Лучано последним во главе Скуадра Адзурри

08 июня 2025, 16:31 | Обновлено 08 июня 2025, 17:11
1013
1
Спаллетти заявил, что его уволили с поста главного тренера сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

66-летний специалист Лучано Спаллетти на пресс-конференции перед матчем квалификации к чемпионату мира между сборными Италии и Молдовы заявил, что он покинет пост наставника Скуадра Адзурри после этого поединка.

«Несколько часов назад я встретится с президентом федерации. Гравина сказал мне, что я буду освобожден от обязанностей главного тренера. Мне жаль, я не собирался сдаваться. Я бы предпочел остаться на своей должности и продолжить свою работу.

Я всегда воспринимал эту должность как услугу стране, поэтому я буду содействовать и решать вопрос контракта. Я беру на себя ответственность, которая на мне лежит. В FIGC оказали мне всю возможную поддержку. Но таковы результаты. Уверенная победа завтра вечером была бы идеальным вариантом для того, кто меня заменит. Мне было больно, потому что я не проявил себя наилучшим образом. Мне жаль себя. Когда я согласился, я знал, что будет что-то сложное. И я не преуспел. В игре тем вечером, в последнем матче [против Норвегии – 0:3]. Мы заслуживали худшего. Я создал проблемы для прогресса своими результатами.

Я буду руководить командой завтра вечером против Молдовы. Я всегда утверждал, что мои игроки сильны. Результаты под моим руководством таковы, и я должен взять на себя ответственность. Я люблю эту работу и игроков, которых я тренировал: завтра вечером я попрошу их продемонстрировать то, что я просил, даже если мне не удалось заставить их проявить себя наилучшим образом».

Спаллетти возглавил сборную Италии в августе 2023 года, заменив Роберто Манчини. Он руководил командой на Евро-2024, на котором сборная потерпела поражение со счетом 0:2 от Швейцарии в 1/8 финала, выиграв всего один матч на турнире. Лучано выиграл 11 из 23 матчей, возглавляя сборную Италии.

Италия вышла в плей-офф Лиги наций 2024/25, но в четвертьфинале уступила Германии со счетом 4:5 по сумме двух матчей.

ФОТО. Спаллетти на пресс-конференции

Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти
По теме:
От Пиоли до Гаттузо. В Италии назвали претендентов, кто заменит Спаллетти
Спаллетти прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера Италии
ФОТО. Защитник Шахтера дебютировал за сборную Боливии в матче отбора к ЧМ
Лучано Спаллетти пресс-конференция сборная Италии по футболу сборная Молдовы по футболу ЧМ-2026 по футболу отставка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08 июня 2025, 02:01 8
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины проиграла Канаде в Торонто

Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Теннис | 07 июня 2025, 19:07 68
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025

Коко в трех сетах переиграла первую ракетку мира и завоевала второй трофей Grand Slam

Туран просит Шахтер подписать форварда Ренна, отыгравшего сезон за Хетафе
Футбол | 08.06.2025, 10:14
Туран просит Шахтер подписать форварда Ренна, отыгравшего сезон за Хетафе
Туран просит Шахтер подписать форварда Ренна, отыгравшего сезон за Хетафе
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа продлил контракт с главным тренером. Известна зарплата
Футбол | 08.06.2025, 16:29
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа продлил контракт с главным тренером. Известна зарплата
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа продлил контракт с главным тренером. Известна зарплата
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Футбол | 08.06.2025, 07:15
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Как минимум год пересидел
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 8
Теннис
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
06.06.2025, 23:25 28
Футбол
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
08.06.2025, 00:33 121
Футбол
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 18
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «Если бы Свентек меня победила, то она бы выиграла трофей»
Арина СОБОЛЕНКО: «Если бы Свентек меня победила, то она бы выиграла трофей»
07.06.2025, 22:44 3
Теннис
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
07.06.2025, 04:40 1
Футбол
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
07.06.2025, 14:17 1
Футбол
Тони Беллью назвал более великого боксера, чем Мухаммед Али
Тони Беллью назвал более великого боксера, чем Мухаммед Али
07.06.2025, 03:27 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем