Спаллетти заявил, что его уволили с поста главного тренера сборной Италии

66-летний специалист Лучано Спаллетти на пресс-конференции перед матчем квалификации к чемпионату мира между сборными Италии и Молдовы заявил, что он покинет пост наставника Скуадра Адзурри после этого поединка.

«Несколько часов назад я встретится с президентом федерации. Гравина сказал мне, что я буду освобожден от обязанностей главного тренера. Мне жаль, я не собирался сдаваться. Я бы предпочел остаться на своей должности и продолжить свою работу.

Я всегда воспринимал эту должность как услугу стране, поэтому я буду содействовать и решать вопрос контракта. Я беру на себя ответственность, которая на мне лежит. В FIGC оказали мне всю возможную поддержку. Но таковы результаты. Уверенная победа завтра вечером была бы идеальным вариантом для того, кто меня заменит. Мне было больно, потому что я не проявил себя наилучшим образом. Мне жаль себя. Когда я согласился, я знал, что будет что-то сложное. И я не преуспел. В игре тем вечером, в последнем матче [против Норвегии – 0:3]. Мы заслуживали худшего. Я создал проблемы для прогресса своими результатами.

Я буду руководить командой завтра вечером против Молдовы. Я всегда утверждал, что мои игроки сильны. Результаты под моим руководством таковы, и я должен взять на себя ответственность. Я люблю эту работу и игроков, которых я тренировал: завтра вечером я попрошу их продемонстрировать то, что я просил, даже если мне не удалось заставить их проявить себя наилучшим образом».

Спаллетти возглавил сборную Италии в августе 2023 года, заменив Роберто Манчини. Он руководил командой на Евро-2024, на котором сборная потерпела поражение со счетом 0:2 от Швейцарии в 1/8 финала, выиграв всего один матч на турнире. Лучано выиграл 11 из 23 матчей, возглавляя сборную Италии.

Италия вышла в плей-офф Лиги наций 2024/25, но в четвертьфинале уступила Германии со счетом 4:5 по сумме двух матчей.

ФОТО. Спаллетти на пресс-конференции

Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти