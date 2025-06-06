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  4. Три победы из трех. Гол Холанда помог Норвегии разгромить сборную Италии
ЧМ. Квалификация. Европа
Норвегия
06.06.2025 21:45 – FT 3 : 0
Италия
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Чемпионат мира
06 июня 2025, 23:42 | Обновлено 07 июня 2025, 00:10
254
2

Три победы из трех. Гол Холанда помог Норвегии разгромить сборную Италии

Подопечные Столе Сольбаккена набрали девять баллов в отборе к чемпионату мира

06 июня 2025, 23:42 | Обновлено 07 июня 2025, 00:10
254
2
Три победы из трех. Гол Холанда помог Норвегии разгромить сборную Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Нуса

6 июня состоялся матч группы I в отборе на чемпионат мира, в котором встретились сборные Норвегии и Италии. Подопечные Столе Сольбаккена разгромили соперника со счетом 3:0.

Все голы скандинавская команда забила в первом тайме – счет открыл Александер Серлот, удвоил преимущество Антонио Нуса, а точку в этом противостоянии поставил форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Стоит отметить, что Норвегия одержала три победы в трех матчах отбора. В марте разгромили Молдову со счетом 5:0, и перестреляли Израиль – 4:2. Италия провела свой первый поединок в отборе.

Квалификация к чемпионату мира, 6 июня. Осло (Норвегия)

Норвегия Италия 3:0

Голы: Серлот, 14, Нуса, 34, Холанд, 42

Норвегия: Эрьян Нюланд, Торбйорн Хеггем, Давид Вольфе (Маркус Педерсен, 75), Юлиан Рюэрсон, Мартин Эдегор, Кристоффер Айер, Мортен Тхорсби (Патрик Берг, 46), Сандер Берге, Антонио Нуса (Оскар Бобб, 75), Эрлинг Холанд, Александер Сёрлот (Йорген Странд-Ларсен, 83)

Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Дзаппакоста (Риккардо Орсолини, 72), Диего Коппола, Дестини Удоджи (Федерико Димарко, 83), Алессандро Бастони, Джованни Ди Лоренцо, Николо Ровелла (Давиде Фраттези, 46), Николо Барелла, Сандро Тонали, Матео Ретеги (Лоренцо Лукка, 72), Джакомо Распадори (Самуэле Риччи, 83)

Предупреждения: Мортен Тхорсби (38), Патрик Берг (55)

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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GloryUkraine
А як бив себе в груди прорашистський Спалетті?  😂
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+1
GroundUnder
а Бельгию смотрю прёт без клятого Мартинеса ...
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0
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