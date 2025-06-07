Норвегия – Италия – 3:0. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор матча

Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли поединки в нескольких группах.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Сборная Норвегии с голом знаменитого форварда Эрлинга Холанда дома сенсационно разгромила команду Италии (3:0).

Квалификация ЧМ-2026

3-й тур, 6 июня

21:45. Норвегия – Италия – 3:0

Голы: Серлот, 14, Нуса, 34, Холанд, 42

Видео голов и обзор матча