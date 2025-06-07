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ЧМ. Квалификация. Европа
Норвегия
06.06.2025 21:45 – FT 3 : 0
Италия
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Чемпионат мира
07 июня 2025, 03:59 | Обновлено 07 июня 2025, 04:18
87
0

Норвегия – Италия – 3:0. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026

07 июня 2025, 03:59 | Обновлено 07 июня 2025, 04:18
87
0
Норвегия – Италия – 3:0. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли поединки в нескольких группах.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Сборная Норвегии с голом знаменитого форварда Эрлинга Холанда дома сенсационно разгромила команду Италии (3:0).

Квалификация ЧМ-2026

3-й тур, 6 июня

21:45. Норвегия – Италия – 3:0

Голы: Серлот, 14, Нуса, 34, Холанд, 42

Видео голов и обзор матча

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Нуса (Норвегия).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Норвегия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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