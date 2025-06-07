Чемпионат мира07 июня 2025, 03:59 | Обновлено 07 июня 2025, 04:18
87
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Норвегия – Италия – 3:0. Невероятный Холанд. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026
07 июня 2025, 03:59 | Обновлено 07 июня 2025, 04:18
87
0
Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
В этот игровой день прошли поединки в нескольких группах.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Сборная Норвегии с голом знаменитого форварда Эрлинга Холанда дома сенсационно разгромила команду Италии (3:0).
Квалификация ЧМ-2026
3-й тур, 6 июня
21:45. Норвегия – Италия – 3:0
Голы: Серлот, 14, Нуса, 34, Холанд, 42
Видео голов и обзор матча
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Нуса (Норвегия).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Норвегия).
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