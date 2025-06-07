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Норвегия
06.06.2025 21:45 – FT 3 : 0
Италия
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07 июня 2025, 06:23 | Обновлено 07 июня 2025, 07:26
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0

Они не сумели остановить Холанда. Что сказал Спаллетти после фиаско в Осло?

Коуч сборной Италии обсудит свою работу с президентом федерации

07 июня 2025, 06:23 | Обновлено 07 июня 2025, 07:26
728
0
Они не сумели остановить Холанда. Что сказал Спаллетти после фиаско в Осло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Коуч сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, что поговорит с президентом FIGC (Итальянской федерации футбола) Габриэле Гравиной о продолжении работы на своем посту после поражения от Норвегии (0:3):

«Я за это в ответе. Мне тоже нужно что-то изменить. Мы должны проанализировать, что произошло. Мы были недостаточно решительными в своих действиях, слишком мягкими. При первом голе мы потеряли мяч, делая диагональную передачу, хотя рядом было два простых варианта.

Мы могли лучше действовать в обороне индивидуально, слишком часто теряли мяч в последней трети поля, нужно было чаще задействовать вингбеков, но мы упорно шли через центр. Во всех трех пропущенных голах мы должны были действовать решительнее, с большим характером. Даже в моменте с третьим голом, когда Сандро Тонали потерял мяч в финальной трети, мы все еще сидели слишком глубоко, прессинговали не теми игроками и не так, как надо.

Были неправильные оценки ситуаций, есть установки, где нужны мышцы и решимость. Мы сыграли ниже своих возможностей. Нужно больше энтузиазма, лично. Нужно что-то добавить, иначе придется что-то менять. Я считаю, что это сильная команда, лучшая из тех, что у меня есть сейчас в распоряжении. Мы должны играть лучше, но я буду защищать этих игроков. Я скажу пару слов тем, кто не способен показать свой лучший уровень.

Если есть что-то, что меня бесит – так это намек на то, что кто-то хочет меня спасать, потому что я сам не справляюсь. Я прошел через тысячи ситуаций, и даже больше. Когда ты выбираешь тренировать сборную Италии – ты несешь ответственность. Я несу ответственность, все, что происходит на поле – на мне. С этого момента и мне нужно что-то изменить, потому что я защищаю игроков, но также скажу: нам нужно правильное отношение. Если наша команда не показывает качества – значит, и я как тренер не обладаю качеством. Мы сдались уже после первой контратаки».

Я сказал, что поговорю с Гравиной. Я имел в виду выбор. Он дал мне возможность быть главным тренером, и я всегда буду ему за это благодарен. Но дальше – он может поступать как хочет. Сейчас я должен думать о следующем матче, а потом уже поговорю с Гравиной. Останется ли схема 3–5–2 на матч с Молдовой? Да, но, конечно, мы поменяем нескольких игроков, потому что нужны свежие ноги. Я выпущу других, с разными качествами и на других позициях.

Это можно объяснить определенной усталостью в конце сезона, но когда дела идут не так, как ты хочешь, нужно проявить больше характера. Это я увидел у Диего Копполы: он ошибся, но остался в игре, хорошо поработал. Вот о чем я говорю – именно так нужно выходить из подобных ситуаций. Антонио Нуса издевался над обороной Италии? Вот почему мы выпустили Дзаппакосту – чтобы удвоить опеку. На самом деле, когда Нуса проходил – это было между двумя игроками, а не один в один с Ди Лоренцо.

Ждет ли Италию еще один плей-офф? После сегодняшнего результата – это вполне возможно. Нужно выложиться до дна и больше не ошибаться, чтобы вернуть себе шанс на первое место. Это справедливо, и мы хотим доказать, что не принимаем такую ситуацию».

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Нуса (Норвегия).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Норвегия).
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Николай Степанов Источник: Football-Italia
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