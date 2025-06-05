6 июня на «Уллевол» пройдет матч 3-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Норвегии сыграет против сборной Италии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Норвегия

Команда вышла на хороший уровень в конце прошлого века: ездила на два чемпионата мира кряду, после чего дебютировала в 2000-м году на Евро... А потом более двух десятилетий ничего внятного в футбольном плане не показывала, пропуская все «большие» турниры. Прорыв, но с оговорками, случился прошлой осенью. Тогда Холанд и компания набрали 13 очков и выиграли свою группу, опередив Казахстан, Словению и даже Австрию. Но это все происходило только в дивизионе В Лиги Наций. Так себе успех, но, возможно, он придаст уверенности.

По крайне мере, старт в новом раунде получился солидным. Сначала на выезде разгромили Молдову, забив той пять безответных голов. А потом обыграли на нейтральном поле Израиль, и тоже весело, с итоговыми 4-2 в свою пользу.

Италия

Сборная вроде бы ожила, вполне по делу выиграв Евро-2020. Но потом у нее было достаточно проблем. Спустя пару месяцев после упомянутого триумфа стало понятно, что гранд пропускает второй чемпионат мира кряду. Да и на Евро, в последний момент выйдя в плей-офф (сровняли с Хорватией на 90+ минуте), в первом же раунде плей-офф получили 0-2 от Швейцарии.

Относительно неплохо получилось в Лиге Наций. Там в группе с Израилем, Бельгией и Франции закончили вторыми. Хотя долго лидировали, начав с выездной победы над подопечными Дешама. Хватило бы ничьей в последнем туре, чтобы сохранить статус-кво. Но дома уступили французам, а в марте Спаллетти со своими подопечными был чуть слабее Германии – 1-2 дома, камбэк с 0-3 на ничью на выезде.

Статистика личных встреч

В этом веке в четырех поединках было три победы итальянцев и ничья. Скандинавы выиграли лишь один матч из 9 крайних.

Прогноз

Букмекерские конторы до сих пор чуть больше симпатизируют гостям. Но, кажется, Холанд и компания выражают готовность переписать историю. Ставим на них с форой «0» (коэффициент – 1,95).