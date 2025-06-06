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Чемпионат мира
06 июня 2025, 10:14 |
11
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Норвегия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 6 июня в 21:45 по Киеву

06 июня 2025, 10:14 |
11
0
Норвегия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 6 июня, состоится матч отбора на чемпионат мира 2026 между сборными Норвегии и Италии.

Игра состоится на стадионе «Уллеваал» в Осло. Начало встречи запланировано в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Кроме сборных Норвегии и Италии, в группе I поборються за путевку на чемпионат мира команды Молдовы, Эстонии и Израиля.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Норвегия – Италия. Финал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Норвегия – Италия
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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