Чемпионат мира06 июня 2025, 10:14 |
11
0
Норвегия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 6 июня в 21:45 по Киеву
06 июня 2025, 10:14 |
11
0
В пятницу, 6 июня, состоится матч отбора на чемпионат мира 2026 между сборными Норвегии и Италии.
Игра состоится на стадионе «Уллеваал» в Осло. Начало встречи запланировано в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Кроме сборных Норвегии и Италии, в группе I поборються за путевку на чемпионат мира команды Молдовы, Эстонии и Израиля.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Норвегия – Италия. Финал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Норвегия – ИталияСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 июня 2025, 07:25 0
Главные новости за 5 июня на Sport.ua
Футбол | 05 июня 2025, 15:27 9
Роман Солодаренко рассказал о медийности «Кудровки»
Футбол | 05.06.2025, 19:34
Теннис | 06.06.2025, 02:42
Теннис | 05.06.2025, 18:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.06.2025, 07:11
05.06.2025, 07:47 24
05.06.2025, 15:05 55
04.06.2025, 22:34
04.06.2025, 21:21 3
04.06.2025, 11:13 2
05.06.2025, 08:33 1
04.06.2025, 08:46 9