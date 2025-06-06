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ЧМ. Квалификация. Европа
Гибралтар
06.06.2025 21:45 – FT 0 : 7
Хорватия
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Чемпионат мира
06 июня 2025, 23:45 | Обновлено 07 июня 2025, 00:07
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2

Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии

Вечером 6 марта состоялись матчи 3-го тура отбора на чемпионат мира 2026

06 июня 2025, 23:45 | Обновлено 07 июня 2025, 00:07
444
2
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич (слева)

Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день состоялись 6 поединков в трех группах.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Сборная Норвегии со знаменитым форвардом Эрлингом Холандом дома сенсационно разгромила команду Италии (3:0).

Бельгия потеряла очки в матче против Северной Македонии (1:1).

Хорватия отгрузила 7 мячей в ворота Гибралтара (7:0).

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

3-й тур, 6 июня

21:45. Гибралтар – Хорватия – 0:7

Голы: Пашалыч, 28, Будимир, 30, Иванович, 60, 63, Перишич, 73, Крамарич, 77, 80

21:45. Эстония – Израиль – 1:3

Голы: Кайт, 31 – Битон, 39, 49, Абу-Фани, 90 (пен)

21:45. Норвегия – Италия – 3:0

Голы: Серлот, 14, Нуса, 34, Холанд, 42

21:45. Северная Македония – Бельгия – 1:1.

Голы: Алиоски, 86 – Де Кейпер, 28

21:45. Уэльс – Лихтенштейн – 3:0

Голы: Родон, 40, Уилсон, 66, Мур, 68

21:45. Чехия – Черногория – 2:0

Голы: Гложек, 23, Шик, 65

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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GroundUnder
грохнули гранда мирового футбола раньше Украины, не удивлён
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+1
Andromed
неочікувано цікавим виявився перший день кваліфікації
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