Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Вечером 6 марта состоялись матчи 3-го тура отбора на чемпионат мира 2026
Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
В этот игровой день состоялись 6 поединков в трех группах.
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Сборная Норвегии со знаменитым форвардом Эрлингом Холандом дома сенсационно разгромила команду Италии (3:0).
Бельгия потеряла очки в матче против Северной Македонии (1:1).
Хорватия отгрузила 7 мячей в ворота Гибралтара (7:0).
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
3-й тур, 6 июня
21:45. Гибралтар – Хорватия – 0:7
Голы: Пашалыч, 28, Будимир, 30, Иванович, 60, 63, Перишич, 73, Крамарич, 77, 80
21:45. Эстония – Израиль – 1:3
Голы: Кайт, 31 – Битон, 39, 49, Абу-Фани, 90 (пен)
21:45. Норвегия – Италия – 3:0
Голы: Серлот, 14, Нуса, 34, Холанд, 42
21:45. Северная Македония – Бельгия – 1:1.
Голы: Алиоски, 86 – Де Кейпер, 28
21:45. Уэльс – Лихтенштейн – 3:0
Голы: Родон, 40, Уилсон, 66, Мур, 68
21:45. Чехия – Черногория – 2:0
Голы: Гложек, 23, Шик, 65
Турнирные таблицы
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