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ЧМ. Квалификация. Европа
Гибралтар
06.06.2025 21:45 - : -
Хорватия
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Чемпионат мира
05 июня 2025, 20:43 |
130
0

Гибралтар – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 6 июня в 21:45 по Киеву

05 июня 2025, 20:43 |
130
0
Гибралтар – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

6 июня на «Эштадиу Алгарве» пройдет матч 3-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Гибралтара сыграет против сборной Хорватии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Гибралтар

Команда в чем-то абсурдна и не совсем понятно, зачем нужна. Она ведь представляет даже не страну, а анклав, принадлежащий Великобритании, но окруженный испанскими территориями. Причем очень небольшой, так что тут кадровый потенциал скромен по умолчанию. «Успехи» расписывать нечего, остается напомнить, что прошлой осенью уровень подтвердили в Лиге наций, набрав шесть очков в четырех поединках с такими аутсайдерами, как Сан-Марино и Лихтенштейн.

Отбор для андердога начался в марте. И он занимается там привычным делом: проигрывает всем подряд. Для начала, хотя бы забили в Черногории, но и там в итоге уступили 1-3. Ну, а с чехами ничего не получилось даже дома, там поединок закончился 0-4.

Хорватия

Сборная в разы успешнее своего соперника. В том числе и при Даличе: брали медали на обоих последних чемпионатах мира, проигрывали Лигу наций-2023 по пенальти в финале Испании... Но был и прошлогодний Евро. Там дважды, с Албанией и Италией, теряли победы, пропуская в концовке. Как итог, один из фаворитов вылетел уже после группового этапа. А в Лиге наций взяли только 8 очков в компании с Португалией, Шотландией и Польшей.

Даже этого хватило, чтобы стать вторыми и, соответственно, отправиться в четвертьфинал. В марте Модрич и компания дома обыграли 2-0 Францию. Но потом дали сопернику взять реванш и в итоге снова проиграли по итогам серии пенальти.

Статистика личных встреч

Гибралтар не так давно получил официальный статус. Так что вся история противостояний сводится к товарищескому матчу десятилетней давности, в котором хорваты не оставили сопернику никаких шансов, разгромив его 4-0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что сейчас история может повториться. Очевидно, что гости хотят выиграть, заодно поработав над статистикой. Ждем тут фору «-3,5 голов» понятно на кого (коэффициент – 1,69).

Прогноз Sport.ua
Гибралтар
6 июня 2025 -
21:45
Хорватия
Победа Хорватии с форой (-3,5) 1,69 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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