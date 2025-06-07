Гибралтар – Хорватия – 0:7. Модрич дирижирует. Видео голов и обзор

Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли поединки в нескольких группах.

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Хорватия отгрузила 7 мячей в ворота Гибралтара (7:0).

Партнерами дирижировал опытный Лука Модрич, который вышел на замену на 64-й минуте.

Квалификация ЧМ-2026

3-й тур, 6 июня

21:45. Гибралтар – Хорватия – 0:7

Голы: Пашалич, 28, Будимир, 30, Иванович, 60, 63, Перишич, 73, Крамарич, 77, 80

Видео голов и обзор матча