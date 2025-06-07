Чемпионат мира07 июня 2025, 04:34 | Обновлено 07 июня 2025, 04:47
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Гибралтар – Хорватия – 0:7. Модрич дирижирует. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026
07 июня 2025, 04:34 | Обновлено 07 июня 2025, 04:47
175
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Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
В этот игровой день прошли поединки в нескольких группах.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Хорватия отгрузила 7 мячей в ворота Гибралтара (7:0).
Партнерами дирижировал опытный Лука Модрич, который вышел на замену на 64-й минуте.
Квалификация ЧМ-2026
3-й тур, 6 июня
21:45. Гибралтар – Хорватия – 0:7
Голы: Пашалич, 28, Будимир, 30, Иванович, 60, 63, Перишич, 73, Крамарич, 77, 80
Видео голов и обзор матча
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Хорватия).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Франьо Иванович (Хорватия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Франьо Иванович (Хорватия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Хорватия).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Пашалич (Хорватия).
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