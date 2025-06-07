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ЧМ. Квалификация. Европа
Гибралтар
06.06.2025 21:45 – FT 0 : 7
Хорватия
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Чемпионат мира
07 июня 2025, 04:34 | Обновлено 07 июня 2025, 04:47
175
0

Гибралтар – Хорватия – 0:7. Модрич дирижирует. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026

07 июня 2025, 04:34 | Обновлено 07 июня 2025, 04:47
175
0
Гибралтар – Хорватия – 0:7. Модрич дирижирует. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Вечером 6 июня состоялись матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день прошли поединки в нескольких группах.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хорватия отгрузила 7 мячей в ворота Гибралтара (7:0).

Партнерами дирижировал опытный Лука Модрич, который вышел на замену на 64-й минуте.

Квалификация ЧМ-2026

3-й тур, 6 июня

21:45. Гибралтар – Хорватия – 0:7

Голы: Пашалич, 28, Будимир, 30, Иванович, 60, 63, Перишич, 73, Крамарич, 77, 80

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Хорватия).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Франьо Иванович (Хорватия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Франьо Иванович (Хорватия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Хорватия).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Пашалич (Хорватия).
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ЧМ-2026 по футболу Лука Модрич сборная Хорватии по футболу сборная Гибралтара по футболу видео голов и обзор Марио Пашалич Анте Будимир Иван Перишич Андрей Крамарич
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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