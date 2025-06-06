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ЧМ. Квалификация. Европа
Гибралтар
06.06.2025 21:45 – перерыв 0 : 2
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
06 июня 2025, 21:44 |
325
0

Квалификация ЧМ-2026. Эрлинг Холанд, все матчи 6 июня. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию матчей 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026

06 июня 2025, 21:44 |
325
0
Квалификация ЧМ-2026. Эрлинг Холанд, все матчи 6 июня. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вечером 6 июня проходят матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборная Норвегии со знаменитым форвардом Эрлингом Холандом играет домашний матч против команды Италии.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

3-й тур, 6 июня

  • 21:45. Гибралтар – Хорватия
  • 21:45. Эстония – Израиль
  • 21:45. Норвегия – Италия
  • 21:45. Северная Македония – Бельгия
  • 21:45. Уэльс – Лихтенштейн
  • 21:45. Чехия – Черногория

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.

21:45. Гибралтар – Хорватия

21:45. Эстония – Израиль

21:45. Норвегия – Италия

21:45. Северная Македония – Бельгия

21:45. Уэльс – Лихтенштейн

21:45. Чехия – Черногория

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Хорватия).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Пашалич (Хорватия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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