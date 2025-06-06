Чемпионат мира06 июня 2025, 21:44 |
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Квалификация ЧМ-2026. Эрлинг Холанд, все матчи 6 июня. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию матчей 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026
06 июня 2025, 21:44 |
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Вечером 6 июня проходят матчи 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Сборная Норвегии со знаменитым форвардом Эрлингом Холандом играет домашний матч против команды Италии.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
3-й тур, 6 июня
- 21:45. Гибралтар – Хорватия
- 21:45. Эстония – Израиль
- 21:45. Норвегия – Италия
- 21:45. Северная Македония – Бельгия
- 21:45. Уэльс – Лихтенштейн
- 21:45. Чехия – Черногория
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.
21:45. Гибралтар – Хорватия
21:45. Эстония – Израиль
21:45. Норвегия – Италия
21:45. Северная Македония – Бельгия
21:45. Уэльс – Лихтенштейн
21:45. Чехия – Черногория
События матча
30’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Хорватия).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Пашалич (Хорватия).
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