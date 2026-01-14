БАРАНОВ: «Для такого клуба, как Кудровка, всегда что-то есть впервые»

Старший тренер «Кудровки» Василий Баранов поделился впечатлениями от старта турецких сборов и ожиданиями от подготовки ко второй части сезона.

– Василий Анатольевич, расскажите о последних днях жизни команды и слухах вокруг клуба.

– Для такого клуба, как «Кудровка», всегда что-то есть впервые: впервые в Премьер-лиге, первые игры, первые зарубежные сборы, первые спарринги с зарубежными соперниками. Есть возможность благодаря президенту провести качественную подготовку ко второй части сезона, несмотря на то, что там не говорят разные инсайдеры и блогеры. Конечно, у каждой команды есть проблемы, мы с этими проблемами справимся, и благодаря президенту мы выехали, доехали. Да, было тяжело, тем более в Киеве накануне было очень шумно. Но ничего, будем работать, будем втягиваться. Нам не так тяжело, как ребятам на передовой, и мы приехали сюда работать.

– Какие условия для команды созданы в Турции?

– Конечно, хороший отель, номера, питание. Поля достаточно хорошие для этого времени года, ведь в Украине мы сейчас не найдем такие газоны, чтобы тренироваться на натуральном покрытии и оттачивать свою технику, физику и тактику. Здесь созданы все условия, и хорошие поля, и достойные соперники, поэтому будем плодотворно готовиться к следующей части чемпионата.

– У нас есть два новичка: Александр Беляев и Ярослав Кисиль. Чего вы ждете прежде всего от них?

– В первую очередь ждем от них того, что они улучшат нас. У каждого из них есть очень хорошие качества. Они добавят нам конкуренцию на позициях, на которых играют. Доволен тем, что Александр очень хочет играть за «Кудровку», он с нами провел две недели в конце осенней части чемпионата. Мы были довольны его работой, поэтому предложили подписать контракт. Он сказал, что хочет играть в футбол, стараться принести пользу клубу, а также выполнить поставленную задачу.

Что касается Ярослава Кисиля, то этого парня я знаю с 17 лет. Работал с ним в «Заре» U-19, и то, что он сейчас в Премьер-лиге – это его работа. Все зависит от него, Ярослав имеет очень неплохие качества: парень трудолюбивый, технический, очень мобильный. Я уверен, что он добавит на своей позиции, он сможет сыграть на нескольких позициях, что очень важно для нас. Думаю, что все будет хорошо, мы во всех ребят верим, и они нам помогут в наших целях на чемпионат.