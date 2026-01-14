Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАРАНОВ: «Для такого клуба, как Кудровка, всегда что-то есть впервые»
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 10:22 |
32
0

БАРАНОВ: «Для такого клуба, как Кудровка, всегда что-то есть впервые»

«Кудровка» прибыла на сборы в Турцию

14 января 2026, 10:22 |
32
0
БАРАНОВ: «Для такого клуба, как Кудровка, всегда что-то есть впервые»
ФК Кудровка. Василий Баранов

Старший тренер «Кудровки» Василий Баранов поделился впечатлениями от старта турецких сборов и ожиданиями от подготовки ко второй части сезона.

– Василий Анатольевич, расскажите о последних днях жизни команды и слухах вокруг клуба.

– Для такого клуба, как «Кудровка», всегда что-то есть впервые: впервые в Премьер-лиге, первые игры, первые зарубежные сборы, первые спарринги с зарубежными соперниками. Есть возможность благодаря президенту провести качественную подготовку ко второй части сезона, несмотря на то, что там не говорят разные инсайдеры и блогеры. Конечно, у каждой команды есть проблемы, мы с этими проблемами справимся, и благодаря президенту мы выехали, доехали. Да, было тяжело, тем более в Киеве накануне было очень шумно. Но ничего, будем работать, будем втягиваться. Нам не так тяжело, как ребятам на передовой, и мы приехали сюда работать.

– Какие условия для команды созданы в Турции?

– Конечно, хороший отель, номера, питание. Поля достаточно хорошие для этого времени года, ведь в Украине мы сейчас не найдем такие газоны, чтобы тренироваться на натуральном покрытии и оттачивать свою технику, физику и тактику. Здесь созданы все условия, и хорошие поля, и достойные соперники, поэтому будем плодотворно готовиться к следующей части чемпионата.

– У нас есть два новичка: Александр Беляев и Ярослав Кисиль. Чего вы ждете прежде всего от них?

– В первую очередь ждем от них того, что они улучшат нас. У каждого из них есть очень хорошие качества. Они добавят нам конкуренцию на позициях, на которых играют. Доволен тем, что Александр очень хочет играть за «Кудровку», он с нами провел две недели в конце осенней части чемпионата. Мы были довольны его работой, поэтому предложили подписать контракт. Он сказал, что хочет играть в футбол, стараться принести пользу клубу, а также выполнить поставленную задачу.

Что касается Ярослава Кисиля, то этого парня я знаю с 17 лет. Работал с ним в «Заре» U-19, и то, что он сейчас в Премьер-лиге – это его работа. Все зависит от него, Ярослав имеет очень неплохие качества: парень трудолюбивый, технический, очень мобильный. Я уверен, что он добавит на своей позиции, он сможет сыграть на нескольких позициях, что очень важно для нас. Думаю, что все будет хорошо, мы во всех ребят верим, и они нам помогут в наших целях на чемпионат.

По теме:
АНТОНЕНКО: «Футболисты отнеслись к задачам ответственно»
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан клуба Первой лиги завершил карьеру
Клуб Первой лиги выступил с заявлением по поводу смены главного тренера
Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Василий Баранов учебно-тренировочные сборы Александр Беляев Ярослав Кисиль
Иван Чирко Источник: ФК Кудровка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье
Футбол | 13 января 2026, 18:19 0
Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье
Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье

Украинский вингер получает 75 тысяч долларов в месяц

Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 14 января 2026, 08:17 6
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику

Украинец забил пятый гол за «Жирону»

ФОТО. Украинская спортсменка блистает в Лас-Вегасе
Другие виды | 14.01.2026, 01:24
ФОТО. Украинская спортсменка блистает в Лас-Вегасе
ФОТО. Украинская спортсменка блистает в Лас-Вегасе
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Футбол | 14.01.2026, 07:00
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Бокс | 14.01.2026, 07:32
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
13.01.2026, 05:22 2
Бокс
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 8
Бокс
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
12.01.2026, 08:30 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
12.01.2026, 09:00 1
Бокс
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05
Футбол
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем