Цыганковым интересуются три клуба АПЛ. Жирона уже определилась с ценой

Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге, сообщает AS.

По информации источника, 27-летним игроком интересуются сразу три клуба АПЛ – «Вест Хэм», «Борнмут» и «Фулхэм». Претенденты на трансфер украинца следили за ним весь сезон, но предложений по нему еще не делали.

Отмечается, что «Жирона» не продаст Викторf дешевле его рыночной трансферной стоимости, которая составляет 22 млн евро.

Ранее сообщалось, что Цыганков сыграл юбилейный матч за сборную Украины.