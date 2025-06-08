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  4. Цыганковым интересуются три клуба АПЛ. Жирона уже определилась с ценой
Испания
08 июня 2025, 21:25 | Обновлено 08 июня 2025, 21:55
2032
7

Цыганковым интересуются три клуба АПЛ. Жирона уже определилась с ценой

Трансфер украинского вингера будет стоить не менее 22 млн евро

08 июня 2025, 21:25 | Обновлено 08 июня 2025, 21:55
2032
7
Цыганковым интересуются три клуба АПЛ. Жирона уже определилась с ценой
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге, сообщает AS.

По информации источника, 27-летним игроком интересуются сразу три клуба АПЛ – «Вест Хэм», «Борнмут» и «Фулхэм». Претенденты на трансфер украинца следили за ним весь сезон, но предложений по нему еще не делали.

Отмечается, что «Жирона» не продаст Викторf дешевле его рыночной трансферной стоимости, которая составляет 22 млн евро.

Ранее сообщалось, что Цыганков сыграл юбилейный матч за сборную Украины.

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Жирона Виктор Цыганков трансферы УПЛ трансферы трансферы АПЛ Вест Хэм Борнмут Фулхэм
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 7
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mastter77
з його рівнем травматизму, то апл - це самогубство!!!
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+4
AK.228
В АПЛ він «помре»
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-1
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apepa
вчера еврейский мальчик мучался на поле
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-7
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