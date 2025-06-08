Цыганков провел юбилейный матч за сборную Украины

Поединок с Канадой (2:4) стал 60-м для 27-летнего полузащитника Виктора Цыганкова в рядах сборной Украины. Он стал 21-м игроком, достигшим этого рубежа. В 43-х матчах Цыганков представлял в главной команде страны «Динамо», в 17 – испанскую «Жирону». 19 раз Виктор выходил на поле в чемпионатах Европы, 16 – в Лиге наций и в товарищеских встречах, 8 – в чемпионатах мира и 1 – в международных турнирах. В 30 играх Цыганкова задействовал Андрей Шевченко, в 16 – Сергей Ребров, в 13 – Александр Петраков и в 1-й – Руслан Ротань.

На рубеж «60» Виктор вышел через 8 лет 207 дней после дебюта за главную команду страны, который состоялся 12 ноября 2016 года в домашнем поединке украинцев с Финляндией в отборочном турнире чемпионата мира (1:0).

К слову, игра с канадцами стала юбилейной и для Анатолия Трубина, который провел 20-й матч за национальную дружину.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виктора Цыганкова за сборную Украины

Матч Дата Ранг Соперник Счет 1-й 12.11.2016 ЧМ Финляндия 1:0 (д) 10-й 16.11.2018 ЛН Словакия 1:4 (г) 20-й 17.11.2019 ЧЕо Сербия 2:2 (г) 30-й 03.07.2021 ЧЕф Англия 0:4 (н) 40-й 11.06.2022 ЛН Армения 3:0 (д) 50-й 20.11.2023 ЧЕо Италия 0:0 (д) 60-й 07.06.2025 МТ Канада 2:4 (г)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир.