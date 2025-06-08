Цыганков провел юбилейный матч за сборную Украины
За национальную дружину Цыганков дебютировал 12 ноября 2016 года
Поединок с Канадой (2:4) стал 60-м для 27-летнего полузащитника Виктора Цыганкова в рядах сборной Украины. Он стал 21-м игроком, достигшим этого рубежа. В 43-х матчах Цыганков представлял в главной команде страны «Динамо», в 17 – испанскую «Жирону». 19 раз Виктор выходил на поле в чемпионатах Европы, 16 – в Лиге наций и в товарищеских встречах, 8 – в чемпионатах мира и 1 – в международных турнирах. В 30 играх Цыганкова задействовал Андрей Шевченко, в 16 – Сергей Ребров, в 13 – Александр Петраков и в 1-й – Руслан Ротань.
На рубеж «60» Виктор вышел через 8 лет 207 дней после дебюта за главную команду страны, который состоялся 12 ноября 2016 года в домашнем поединке украинцев с Финляндией в отборочном турнире чемпионата мира (1:0).
К слову, игра с канадцами стала юбилейной и для Анатолия Трубина, который провел 20-й матч за национальную дружину.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Виктора Цыганкова за сборную Украины
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
12.11.2016
|
ЧМ
|
Финляндия
|
1:0 (д)
|
10-й
|
16.11.2018
|
ЛН
|
Словакия
|
1:4 (г)
|
20-й
|
17.11.2019
|
ЧЕо
|
Сербия
|
2:2 (г)
|
30-й
|
03.07.2021
|
ЧЕф
|
Англия
|
0:4 (н)
|
40-й
|
11.06.2022
|
ЛН
|
Армения
|
3:0 (д)
|
50-й
|
20.11.2023
|
ЧЕо
|
Италия
|
0:0 (д)
|
60-й
|
07.06.2025
|
МТ
|
Канада
|
2:4 (г)
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир.
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