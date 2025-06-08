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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 13:04 | Обновлено 08 июня 2025, 13:10
314
1

Цыганков провел юбилейный матч за сборную Украины

За национальную дружину Цыганков дебютировал 12 ноября 2016 года

08 июня 2025, 13:04 | Обновлено 08 июня 2025, 13:10
314
1
Цыганков провел юбилейный матч за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок с Канадой (2:4) стал 60-м для 27-летнего полузащитника Виктора Цыганкова в рядах сборной Украины. Он стал 21-м игроком, достигшим этого рубежа. В 43-х матчах Цыганков представлял в главной команде страны «Динамо», в 17 – испанскую «Жирону». 19 раз Виктор выходил на поле в чемпионатах Европы, 16 – в Лиге наций и в товарищеских встречах, 8 – в чемпионатах мира и 1 – в международных турнирах. В 30 играх Цыганкова задействовал Андрей Шевченко, в 16 – Сергей Ребров, в 13 – Александр Петраков и в 1-й – Руслан Ротань.

На рубеж «60» Виктор вышел через 8 лет 207 дней после дебюта за главную команду страны, который состоялся 12 ноября 2016 года в домашнем поединке украинцев с Финляндией в отборочном турнире чемпионата мира (1:0).

К слову, игра с канадцами стала юбилейной и для Анатолия Трубина, который провел 20-й матч за национальную дружину.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виктора Цыганкова за сборную Украины

Матч

Дата

Ранг

Соперник

Счет

1-й

12.11.2016

ЧМ

Финляндия

1:0 (д)

10-й

16.11.2018

ЛН

Словакия

1:4 (г)

20-й

17.11.2019

ЧЕо

Сербия

2:2 (г)

30-й

03.07.2021

ЧЕф

Англия

0:4 (н)

40-й

11.06.2022

ЛН

Армения

3:0 (д)

50-й

20.11.2023

ЧЕо

Италия

0:0 (д)

60-й

07.06.2025

МТ

Канада

2:4 (г)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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Деда Крутой
Кстати, самый хреновый матч в его Цыганковом исполнении, сколько потерь мяча и не точных передач, кошмар.
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