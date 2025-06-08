Не будет играть при этом тренере. Левандовски сделал шокирующее заявление
Польский форвард может в ближайшее время не сыграть за свою сборную
Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски заявил о том, чо не сыграет за свою национальную команду, пока ее тренером является Михал Пробеж.
«Учитывая обстоятельства и утрату доверия к главному тренеру, я решил отказаться от выступлений за сборную Польши на то время, пока он остается. Надеюсь, что мне еще предстоит сыграть для лучших болельщиков в мире», – написал поляк в своем Instagram.
В составе сборной Польши Роберт провел 157 матчей, забил 84 гола и отдал 35 голевых передач.
Ранее сообщалось о том, что Левандовски пояснил, почему отказался приехать в сборную Польши.
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