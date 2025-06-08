Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не будет играть при этом тренере. Левандовски сделал шокирующее заявление
Польша
08 июня 2025, 23:04 | Обновлено 08 июня 2025, 23:05
1332
3

Не будет играть при этом тренере. Левандовски сделал шокирующее заявление

Польский форвард может в ближайшее время не сыграть за свою сборную

08 июня 2025, 23:04 | Обновлено 08 июня 2025, 23:05
1332
3
Не будет играть при этом тренере. Левандовски сделал шокирующее заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски заявил о том, чо не сыграет за свою национальную команду, пока ее тренером является Михал Пробеж.

«Учитывая обстоятельства и утрату доверия к главному тренеру, я решил отказаться от выступлений за сборную Польши на то время, пока он остается. Надеюсь, что мне еще предстоит сыграть для лучших болельщиков в мире», – написал поляк в своем Instagram.

В составе сборной Польши Роберт провел 157 матчей, забил 84 гола и отдал 35 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что Левандовски пояснил, почему отказался приехать в сборную Польши.

По теме:
ФОТО. Жена Левандовски показала сказочную фигуру. Ей 36 лет
Барселона нацелилась на 36-летнего вингера. Запрос Флика
Левандовски пояснил, почему отказался приехать в сборную Польши
Роберт Левандовски сборная Польши по футболу Михал Пробеж Барселона
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
Футбол | 08 июня 2025, 09:41 12
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой

Во втором матче Canadian Shield сыграет Андрей Лунин

Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Футбол | 08 июня 2025, 01:32 8
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой

7 июня сине-желтые уступили канадцам 2:4 на старте товарищеского турнира Canadian Shield

«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
Бокс | 08.06.2025, 17:52
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
На Зинченко есть три претендента из Серии А. Арсенал уже установил цену
Футбол | 08.06.2025, 22:59
На Зинченко есть три претендента из Серии А. Арсенал уже установил цену
На Зинченко есть три претендента из Серии А. Арсенал уже установил цену
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Футбол | 08.06.2025, 00:33
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Оце знатний срач серед пшеків буде) Тобто нова хвиля протистояння
Ответить
0
MrStepanovM .
Упс...а хтось дорікає молодому українському гравцю що той не хоче захищати честь країни під потиличниками
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
07.06.2025, 07:49 8
Бокс
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
07.06.2025, 08:15 18
Бокс
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
07.06.2025, 04:40 1
Футбол
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
08.06.2025, 07:50 2
Футбол
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
07.06.2025, 02:50 1
Футбол
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
08.06.2025, 02:01 10
Футбол
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 18
Футбол
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем