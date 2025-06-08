Не будет играть при этом тренере. Левандовски сделал шокирующее заявление

Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски заявил о том, чо не сыграет за свою национальную команду, пока ее тренером является Михал Пробеж.

«Учитывая обстоятельства и утрату доверия к главному тренеру, я решил отказаться от выступлений за сборную Польши на то время, пока он остается. Надеюсь, что мне еще предстоит сыграть для лучших болельщиков в мире», – написал поляк в своем Instagram.

В составе сборной Польши Роберт провел 157 матчей, забил 84 гола и отдал 35 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что Левандовски пояснил, почему отказался приехать в сборную Польши.