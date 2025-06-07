Левандовски пояснил, почему отказался приехать в сборную Польши
Игрок заявил, что наступила психологическая усталость
Ведущий бомбардир Барселоны Роберт Левандовски не приехал на матчи сборной Польши, хотя не имеет повреждений. Игрок объяснил это психологической усталостью.
«Я сказал тренеру сборной, что у меня есть проблемы, особенно психологические. Наступила психологическая усталость, поэтому я не сыграю за национальную команду».
«Со всем уважением, но что вам (журналистам – прим) знать о моем состоянии. Я лучше знаю, как себя чувствую», – сказал Левандовски.
В минувшем сезоне игрок провел 52 матча и забил 42 гола.
Сборная Польши после двух матчей отбора ЧМ-2026 набрала шесть очков.
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