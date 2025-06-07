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Чемпионат мира
07 июня 2025, 20:40 | Обновлено 07 июня 2025, 20:54
1203
0

Левандовски пояснил, почему отказался приехать в сборную Польши

Игрок заявил, что наступила психологическая усталость

07 июня 2025, 20:40 | Обновлено 07 июня 2025, 20:54
1203
0
Левандовски пояснил, почему отказался приехать в сборную Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Ведущий бомбардир Барселоны Роберт Левандовски не приехал на матчи сборной Польши, хотя не имеет повреждений. Игрок объяснил это психологической усталостью.

«Я сказал тренеру сборной, что у меня есть проблемы, особенно психологические. Наступила психологическая усталость, поэтому я не сыграю за национальную команду».

«Со всем уважением, но что вам (журналистам – прим) знать о моем состоянии. Я лучше знаю, как себя чувствую», – сказал Левандовски.

В минувшем сезоне игрок провел 52 матча и забил 42 гола.

Сборная Польши после двух матчей отбора ЧМ-2026 набрала шесть очков.

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Роберт Левандовски сборная Польши по футболу ЧМ-2026 по футболу Барселона
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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