Левандовски пояснил, почему отказался приехать в сборную Польши

Ведущий бомбардир Барселоны Роберт Левандовски не приехал на матчи сборной Польши, хотя не имеет повреждений. Игрок объяснил это психологической усталостью.

«Я сказал тренеру сборной, что у меня есть проблемы, особенно психологические. Наступила психологическая усталость, поэтому я не сыграю за национальную команду».

«Со всем уважением, но что вам (журналистам – прим) знать о моем состоянии. Я лучше знаю, как себя чувствую», – сказал Левандовски.

В минувшем сезоне игрок провел 52 матча и забил 42 гола.

Сборная Польши после двух матчей отбора ЧМ-2026 набрала шесть очков.