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Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2025, 10:00 | Обновлено 08 июня 2025, 10:41
3897
42

Без мыслей и желания, или Зачем сборная Украины поехала в Канаду

Валерий Василенко тихо негодует после матча «сине-желтых» в Торонто

08 июня 2025, 10:00 | Обновлено 08 июня 2025, 10:41
3897
42
Без мыслей и желания, или Зачем сборная Украины поехала в Канаду
УАФ.

Я очень внимательно после поединка Канада – Украина прочитал послематчевую пресс-конференцию главного тренера нашей национальной сборной Сергея Реброва.

Поначалу я подсчитывал, сколько раз Сергей Станиславович сказал об индивидуальных ошибках его подопечных в обороне. Где-то на шестом таком случае я сбился. И начал терять терпение. Потому что, окромя констатации о грубейших наших индивидуальных ошибках в обороне, я больше так ничего толкового авторства Реброва и не прочитал.

Ну, если не считать, что у нас тоже были шансы.

А что я, собственно, должен был там найти, прочитать там, в том допросе без пристрастия? Да, и такой вопрос может быть вполне резонный. Вполне резонный в данной ситуации. То есть, в ситуации откровенного «товарняка», проведенного на другом конце света, и в ситуации с как всегда скупым на пояснения и аргументы Сергеем Ребровым.

Поясняю. Лично мне очень бы хотелось услышать от Сергея Станиславовича в его ворохе «индивидуальных ошибок» хотя бы два отнюдь не лишних слова. Что-то вроде «я виноват». Или «мое упущение». А еще лучше – четыре слова: «беру ответственность на себя».

Увы, этого элементарного тренерского джентльменского набора в послематчевом спиче наставника «сине-желтых» не оказалось. Я не знаю, почему.

Хотя, чего уж вилять и темнить. Я знаю, почему. Потому что нынешний главный тренер сборной Украины в этой связи слабак. Он почти никогда публично не разделяет со своей командой ответственность за результат. Подтверждено и Евро-2024, и Лигой наций-2024. Да и вдрызг проигранным матчем против сборной Бельгии нынешней весной. И слабак он не только в этой связи. К сожалению.

УАФ.

Вторая часть моей гипотетической претензии к самому себе – «а что я там должен был услышать» - касается проведения игры на другом конце земного шара. Эта часть вообще выглядит абсурдом. Потому что проигрывать 0:3 уже к тридцатой минуте поединка можно было и в Польше или Турции. Для этого отнюдь не обязательно лететь в Канаду, чтобы там так откровенно пролететь.

Но до этой игры нас увещевали, что сборная Украины примет историческое участие в историческом турнире, который как воздух необходим нашей команде для подготовки к отбору на ЧМ-2026.

Чтобы лишний раз не пинать лежачего, скажу лишь, что ничего исторического в игре нашей команды я не увидел. Ни исторического, ни игры как таковой.

Опять-таки, все равно будет актуальной отмазка о невысоком статусе данного поединка. Да и данного турнира в целом. И в определенной степени так оно и есть. Лучше проиграть сейчас, чем в квалификации на Мундиаль. Лучше тренироваться на «кошках», чтобы побеждать «собак».

Но, черт бы вас побрал, почему отношение на поле и на тренерской скамейке такое, будто вы все полетели туда под примусом, будто вас оторвали от заслуженных Мальдив и Маврикия, и что вы все делаете одолжение нам, кто по другую сторону экрана? Не оборзели вы? - повторюсь за классиком. Даже если вы не хотели туда лететь, нельзя же так подставлять себя. Я уже не говорю о стране, которая вам, по ходу, интересна постольку-поскольку. Вы ведь, смешно сказать, профессионалы. Типа не на шашлыки туда приехали.

Хотя кто вас знает, за чем вы туда перлись.

Честно, настолько все плохо, что не вижу смысла уходить непосредственно в саму игру или тренерские решения. Проигрывать 0:4 к 89 минуте встречи в поединке против команды, которая тебе ровня, и это максимум – да это какой-то позор.

Позор и то, что первая замена в игре была произведена уже тогда, когда фактически ничего нельзя было изменить. Да и то эта замена (Шапаренко на Пихаленка) была вынужденной. Из-за травмы. А «давать шанс» Ребров начал на 66 минуте. Конечно же, «вовремя» вышедшие на замену оценили такой гениальный тренерский ход.

На этом все. Ибо обещал не пинать лежачего. Но если лежачий оказывается еще и пофигистом одновременно, то как тут удержаться?

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сборная Украины по футболу Canadian Shield сборная Канады по футболу Сергей Ребров Канада - Украина
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 42
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fifa2020
Після молодіжного Євро треба іспанця ставити тренером головної збірної!
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
Boodya
Ребров ще після Євро мав йти зі збірної.
Але вирішив продовжити муки гравців і вболівальників
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+3
Dfs2262ar
Что можно тут анализировать? Это не спорт уже, а просто игры чиновников! Ипенейшее количество футболистов, тренерский состав, технический персонал и "мертвые души" летят в Америку (так на минуточку одному человеку просто добраться из Украины до Америки обойдется 60000 грн. и это эконом класс)! Там отели, питание, проживание, зарплаты..... Мля и это все за бюджетные бабки!! А потом они поднимают налоги, бо не хватает на войну! Это просто какой-то ипенейший звездец! Ей богу!!! Просто нет слов! Одни маты!
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+3
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Юра Ганусяк
є один плюс, одразу опустили на землю. значно гіршою була б перемога при повній відсутності гри. 
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+3
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GloryUkraine
Навіть не пригадаю такої гри від зб.України. Були провальні ігри, але такої, як вчора...
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+2
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Pavel_i_C0
Скоро молодіжний Євро починається. Наша молодіжка сильніше національної і буде боротися на турнірі, а не мучатися 
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+2
Умник
Валеріє а що ви хочете, коли фокус йде більше не на гру збірної, а на довколофутбольне. Спортивна складова вона не найголовніша нажаль.
В мене виникає як вболівальника, якщо війна, може ну його з тим футболом не треба його?
Я дивився перші 10.хвилин. потім переключив на серіал Теді Лассо.
Мені легче ніж вам,тому що у вам робота оце проаналізувати, та ще й написати нам.
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+1
Andromed
на превеликий жаль, гра у нашої збірної нульова, що ж казати якщо збірна Канади крутила нас як вони забажали
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0
Олександр
Зараз в країні у відкриту іде розгрібання коштів що залишились.Тому коли немає футболу керівники накшталп Шевченко рєброва отримують міліони .І це не тільки в футболі .це кругом в країні .Зеленський втече в Ізраїль і буде вам відео висилати типу вам важко але думками я з вами 
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0
Футболіст 123
Потрібно зі складу прибирати Судакова та інших футболістів, які нічим особливим відзначитися не можуть, інакше з такою збірною на Чемпіонаті світу робити нічого.
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0
Показать Скрыть 8 ответов
Олександр
Якщо канадці побачили це то засмутилися ще більше .Вони зрозуміли як в нас впав рівень футболу до аматорів.А ляпи Матвієнко коли його всі возять це навіть соромно .а добивання йде постійно коли купа захисників .ганьба 
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0
GR-65
Коли він вже піде?
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0
wojsergivan
вопрос кто и сколько за это платил и кто это украл?
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0
SviSviLevenko
Це як у випадку з Аллегрі, за якого команди не грають у футбол, тож єдина оцінка його роботи – це результати. Ребров після кожного поєдинку каже, що той неважливий та головне – кваліфай на ЧС. Якщо раптом там щось піде не так, то жодних виправдань не буде. Всі яйця в один кошик. Підхід специфічний, мені не подобається. Не вийдуть на ЧС – можна буде розносити. 
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0
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Gargantua81
видимо действительно сборная как формат не подходит Реброву. на клубном уровне он был эффективен.
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0
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Fuz1982z
а навіщо їй  їхати з такою грою на чемпіонат світу як можливо вийдуть хоть я мло в це вірю
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0
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contr
Ребров не тренер а тупий ДАУН !!! 
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-1
MaximusOne
Захист прохідний двір, навіть супер центрбек Забарний не такий супер як його малюють, Бражка і Батагова потрібно в цент захисту збірної. Також потрібні швидкі вінгери, Хлань з Польщі і Кащука з Карабаха. Потрібно попробувати інших напів, Кухаревича, Пономаренка, можливо ще когось з молодих.
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-1
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Wlad West
Сирожа, сча  еще людоеды тебя раскатают.
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-1
Battersea
Пан Василенко не смотрел игру?  Там же комментатор ясно назвал цель присутствия сборной в Канаде - весь мир должен видеть, что Украина ещё есть .   Ну и про повязку капитана он сказал раз 5-6... и предложил так играть всегда.
Но даст ли согласие УЕФА и ФИФА?
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-2
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