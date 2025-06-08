Без мыслей и желания, или Зачем сборная Украины поехала в Канаду

Я очень внимательно после поединка Канада – Украина прочитал послематчевую пресс-конференцию главного тренера нашей национальной сборной Сергея Реброва.

Поначалу я подсчитывал, сколько раз Сергей Станиславович сказал об индивидуальных ошибках его подопечных в обороне. Где-то на шестом таком случае я сбился. И начал терять терпение. Потому что, окромя констатации о грубейших наших индивидуальных ошибках в обороне, я больше так ничего толкового авторства Реброва и не прочитал.

Ну, если не считать, что у нас тоже были шансы.

А что я, собственно, должен был там найти, прочитать там, в том допросе без пристрастия? Да, и такой вопрос может быть вполне резонный. Вполне резонный в данной ситуации. То есть, в ситуации откровенного «товарняка», проведенного на другом конце света, и в ситуации с как всегда скупым на пояснения и аргументы Сергеем Ребровым.

Поясняю. Лично мне очень бы хотелось услышать от Сергея Станиславовича в его ворохе «индивидуальных ошибок» хотя бы два отнюдь не лишних слова. Что-то вроде «я виноват». Или «мое упущение». А еще лучше – четыре слова: «беру ответственность на себя».

Увы, этого элементарного тренерского джентльменского набора в послематчевом спиче наставника «сине-желтых» не оказалось. Я не знаю, почему.

Хотя, чего уж вилять и темнить. Я знаю, почему. Потому что нынешний главный тренер сборной Украины в этой связи слабак. Он почти никогда публично не разделяет со своей командой ответственность за результат. Подтверждено и Евро-2024, и Лигой наций-2024. Да и вдрызг проигранным матчем против сборной Бельгии нынешней весной. И слабак он не только в этой связи. К сожалению.

УАФ.

Вторая часть моей гипотетической претензии к самому себе – «а что я там должен был услышать» - касается проведения игры на другом конце земного шара. Эта часть вообще выглядит абсурдом. Потому что проигрывать 0:3 уже к тридцатой минуте поединка можно было и в Польше или Турции. Для этого отнюдь не обязательно лететь в Канаду, чтобы там так откровенно пролететь.

Но до этой игры нас увещевали, что сборная Украины примет историческое участие в историческом турнире, который как воздух необходим нашей команде для подготовки к отбору на ЧМ-2026.

Чтобы лишний раз не пинать лежачего, скажу лишь, что ничего исторического в игре нашей команды я не увидел. Ни исторического, ни игры как таковой.

Опять-таки, все равно будет актуальной отмазка о невысоком статусе данного поединка. Да и данного турнира в целом. И в определенной степени так оно и есть. Лучше проиграть сейчас, чем в квалификации на Мундиаль. Лучше тренироваться на «кошках», чтобы побеждать «собак».

Но, черт бы вас побрал, почему отношение на поле и на тренерской скамейке такое, будто вы все полетели туда под примусом, будто вас оторвали от заслуженных Мальдив и Маврикия, и что вы все делаете одолжение нам, кто по другую сторону экрана? Не оборзели вы? - повторюсь за классиком. Даже если вы не хотели туда лететь, нельзя же так подставлять себя. Я уже не говорю о стране, которая вам, по ходу, интересна постольку-поскольку. Вы ведь, смешно сказать, профессионалы. Типа не на шашлыки туда приехали.

Хотя кто вас знает, за чем вы туда перлись.

Честно, настолько все плохо, что не вижу смысла уходить непосредственно в саму игру или тренерские решения. Проигрывать 0:4 к 89 минуте встречи в поединке против команды, которая тебе ровня, и это максимум – да это какой-то позор.

Позор и то, что первая замена в игре была произведена уже тогда, когда фактически ничего нельзя было изменить. Да и то эта замена (Шапаренко на Пихаленка) была вынужденной. Из-за травмы. А «давать шанс» Ребров начал на 66 минуте. Конечно же, «вовремя» вышедшие на замену оценили такой гениальный тренерский ход.

На этом все. Ибо обещал не пинать лежачего. Но если лежачий оказывается еще и пофигистом одновременно, то как тут удержаться?