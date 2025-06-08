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  4. ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного
Англия
08 июня 2025, 22:07 | Обновлено 08 июня 2025, 22:19
5207
10

ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного

В парижском клубе серьезно настроены на переход украинского защитника

08 июня 2025, 22:07 | Обновлено 08 июня 2025, 22:19
5207
10
ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский клуб «ПСЖ» поставил английскому «Борнмуту» ультиматум во время переговоров по трансферу украинского защитника Ильи Забарного, сообщает TMW.

По данным источника, 22-летний игрок уже сказал своему клубу, что хочет перейти в команду из Парижа. Он даже готов вылететь в столицу Франции в ближайшее время, чтобы подписать контракт с ПСЖ.

Однако между клубами есть разногласия. «Борнмут» оценивает украинца в 70 млн евро, а «ПСЖ» – в 35-40 млн евро. В то же время французский клуб сообщил, что откажется от подписания Ильи, если не договорится о его трансфере до начала клубного чемпионата мира.

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Борнмут ПСЖ Илья Забарный трансферы Лиги 1 трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 10
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Harun Bakircioğlu
Мутная история какая-то. Быстрее-быстрее.. А зачем это ПСЖ? У них есть пара Маркиньос-Пачо, на двоих сыгравшие почти 8000 минут в сезоне. Это дохрена. Покупают Забарного, чтоб он сидел на лавке?
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0
contr
Якщо перейде і буде з кацапом в одній команді то перейде в розряд курв як і Ломаченко Тимощук і ще деякі підоспортсмени ☝️
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0
Gargantua81
источник?
была информация,что ПСЖ дант 50 млн, а Борнмут хочет 60 млн
предлагать за Забарного 40 млн да еще в ультимативной форме это просто глупо
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0
MrStepanovM .
а що з любовью шейхів до москалів у складі команди?
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0
Pavel_i_C0
Данєтскім видали нові методички.. Цікаво, що недобиті східняки думають про орбу, мармазава, шарафудінава, зубава, які напряму відносяться до їх клубу?)
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-2
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apepa
Говорят в этом трансфере заинтересованы путин и фсб. Кремлю важно показать всему миру что узкий и украинец играют в одной топ команде, что мы один народ. Если Забарный перейдет он будет гнидой и предателем Украины. Будет сидеть в одной лодке с ублюдком тимащуком!
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-10
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