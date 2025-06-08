ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного
В парижском клубе серьезно настроены на переход украинского защитника
Французский клуб «ПСЖ» поставил английскому «Борнмуту» ультиматум во время переговоров по трансферу украинского защитника Ильи Забарного, сообщает TMW.
По данным источника, 22-летний игрок уже сказал своему клубу, что хочет перейти в команду из Парижа. Он даже готов вылететь в столицу Франции в ближайшее время, чтобы подписать контракт с ПСЖ.
Однако между клубами есть разногласия. «Борнмут» оценивает украинца в 70 млн евро, а «ПСЖ» – в 35-40 млн евро. В то же время французский клуб сообщил, что откажется от подписания Ильи, если не договорится о его трансфере до начала клубного чемпионата мира.
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была информация,что ПСЖ дант 50 млн, а Борнмут хочет 60 млн
предлагать за Забарного 40 млн да еще в ультимативной форме это просто глупо