«Они поднимут цену». Журналист рассказал о планах Борнмута по Забарному

Журналист португальского издания Record Сержиу Критинас прокомментировал ситуацию с возможным переходом украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного во французский «ПСЖ».

«Я думаю, что они действительно попытаются получить за Забарного большую сумму, чем за Дина Хейсена. Им пока не нужны деньги, потому что они продали Хейсена, и, вероятно, они также получат большую сумму за Милоша Керкеза. Они сидят, сложа руки, расслабленные и ждут предложений.

Конечно, им трудно удерживать игроков, когда такие крупные клубы, как «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал» или «Ливерпуль», обращаются к их игрокам. Но я думаю, что они поднимут цену как можно выше.

Президент «Борнмута» по футбольным операциям Тиагу Пинту имеет неплохой опыт заключения выгодных сделок по продаже игроков. Например, он был спортивным директором «Бенфики», когда они продали Жоау Феликса мадридскому «Атлетико» за 126 млн евро, что стало рекордным трансфером в Португалии», — сказал Критинас Transfers Podcast.

Сообщалось, что «Борнмут» установил цену на Забарного и отклонил предложение «ПСЖ».