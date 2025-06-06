Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Они поднимут цену». Журналист рассказал о планах Борнмута по Забарному
Англия
06 июня 2025, 23:41 |
475
1

«Они поднимут цену». Журналист рассказал о планах Борнмута по Забарному

Сержиу Критинас оценил ситуацию с украинским защитником

06 июня 2025, 23:41 |
475
1
«Они поднимут цену». Журналист рассказал о планах Борнмута по Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист португальского издания Record Сержиу Критинас прокомментировал ситуацию с возможным переходом украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного во французский «ПСЖ».

«Я думаю, что они действительно попытаются получить за Забарного большую сумму, чем за Дина Хейсена. Им пока не нужны деньги, потому что они продали Хейсена, и, вероятно, они также получат большую сумму за Милоша Керкеза. Они сидят, сложа руки, расслабленные и ждут предложений.

Конечно, им трудно удерживать игроков, когда такие крупные клубы, как «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал» или «Ливерпуль», обращаются к их игрокам. Но я думаю, что они поднимут цену как можно выше.

Президент «Борнмута» по футбольным операциям Тиагу Пинту имеет неплохой опыт заключения выгодных сделок по продаже игроков. Например, он был спортивным директором «Бенфики», когда они продали Жоау Феликса мадридскому «Атлетико» за 126 млн евро, что стало рекордным трансфером в Португалии», — сказал Критинас Transfers Podcast.

Сообщалось, что «Борнмут» установил цену на Забарного и отклонил предложение «ПСЖ».

По теме:
Легенда Челси призвал бывший клуб избавиться от Мудрика
Громкий трансфер Ливерпуля. Клуб АПЛ оформит переход игрока за 150 млн евро
Топ-форвард Полесья попросил агента найти новый клуб. Его пугает война
Илья Забарный Борнмут трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
Бокс | 06 июня 2025, 08:09 2
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»
Чемпион мира: «Не мог представить, что с этим украинцем такое произойдет»

Чемпион мира в легком весе Кейшон Дэвис вспомнил поединок против Дениса Беринчика

ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер: Рома подписала контракт
Футбол | 06 июня 2025, 17:59 18
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер: Рома подписала контракт
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер: Рома подписала контракт

Гасперини получил контракт на 3 года

Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Футбол | 06.06.2025, 00:25
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Футбол | 06.06.2025, 08:49
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Испания U-21 – Украина U-21 – 0:1. Победный мяч Квасницы. Видео гола, обзор
Футбол | 06.06.2025, 23:23
Испания U-21 – Украина U-21 – 0:1. Победный мяч Квасницы. Видео гола, обзор
Испания U-21 – Украина U-21 – 0:1. Победный мяч Квасницы. Видео гола, обзор
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Тьягу Пинту, кстати, в прошлом году из Ромы перешел в Борнмут. У Ромы все сыпаться после этого начало. Как он сам говорил, он был в Роме солдатом Моуриньо и при этом тем, кто увольнял его.
Ответить
0
Victor673256ua
Борнмут балансує на межі спокуси влаштувати розпродаж і необхідністю зберегти конкурентну команду
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
05.06.2025, 07:47 25
Футбол
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
06.06.2025, 04:10 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
05.06.2025, 15:05 56
Бокс
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
05.06.2025, 06:05 6
Футбол
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
05.06.2025, 18:33 40
Теннис
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он сломает его». Джозеф Паркер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
06.06.2025, 04:44
Бокс
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
05.06.2025, 19:34 24
Футбол
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
05.06.2025, 07:11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем