АНТОНЕНКО: «Футболисты отнеслись к задачам ответственно»
Тренер «Оболоны» рассказал о подготовке к сборам в Турции
Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко рассказал о первых этапах подготовки команды к сезону перед отъездом на сбор в Турцию.
– Команда вернулась из отпуска. В чем заключается работа тренерского штаба в этот период?
– Прежде всего работа всего тренерского штаба заключается в том, чтобы составить правильный план подготовки к весенней части сезона. Мы анализируем те моменты и проблемы, которые были у команды ранее, и стараемся подвести игроков к качественной работе уже на основном этапе подготовки.
– Игроки получали индивидуальные задания во время отпуска. Как можете оценить их физическое состояние сейчас?
– Для нас было очень важно, чтобы ребята осознали, насколько эта работа им необходима. Она является фундаментом для дальнейшей подготовки. И хочу сказать, что мы очень довольны: футболисты отнеслись к заданиям ответственно, выполнили всю запланированную работу. Так что мы можем спокойно переходить к следующему этапу подготовки.
– Над чем команда работает сейчас в Киеве перед началом основного зимнего сбора?
– Перед основным этапом подготовки нам нужно выполнить определённый объём работы и заложить физический фундамент. Часть этого ребята уже сделали дома – это был первый этап. Сейчас в Киеве проходит второй этап. Мы работаем для того, чтобы на полноценном сборе футболисты чувствовали себя комфортно в физическом плане и были готовы к серьёзным нагрузкам.
