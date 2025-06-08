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  4. Безумный камбек в финале! Алькарас шокировал Синнера и выиграл Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
08 июня 2025, 22:01 | Обновлено 08 июня 2025, 22:15
1873
14

Безумный камбек в финале! Алькарас шокировал Синнера и выиграл Ролан Гаррос

Карлос отыграл три матчбола и одолел Янника в пяти сетах, завоевав трофей мейджора

08 июня 2025, 22:01 | Обновлено 08 июня 2025, 22:15
1873
14
Безумный камбек в финале! Алькарас шокировал Синнера и выиграл Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист и вторая ракетка мира Карлос Алькарас завоевал трофей Открытого чемпионата Франции 2025!

В финале грунтового мейджора в Париже испанец в пяти сетах переиграл лидера рейтинга АТР Янника Синнера из Италии за 5 часа и 30 минут.

Ролан Гаррос 2025. Финал

Янник Синнер (Италия) [1] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10)

Алькарас выживал как мог. На старте третьей партии он отдал свою подачу и уступал 0:30 на приеме. Однако сумел перевести игру в четвертый сет, где снова пришлось отыгрываться – Синнер не реализовал три матчбола при 5:3 (40:0)! Тай-брейк забрал Алькарас и казалось, что теперь он обязан побеждать.

Все к этому и шло – испанец довел до 5:4 и вышел подавать. Однако Янник сделал брейк, забрал свою подачу и повел 6:5. Алькарас сумел выиграть 12-й гейм (хотя Янник побеждал 30:15 на приеме) и все решилось на супертай-брейке. Там уже близкой борьбы не получилось – Карлитос сходу взял семь поинтов под ноль и довел встречу до своей победы.

Синнер и Алькарас провели 13-е очное противостояние. Карлос добыл девятую победу при четырех поражениях.

Алькарас успешно защитил трофей на Ролан Гаррос. На счет Карлитоса теперь пять трофеев Grand Slam: US Open 2022, Уимблдон-2023, Уимблдон-2024, Ролан Гаррос 2024 и Ролан Гаррос 2025. Испанец еще ни разу не проигрывал в финалах мейджеров.

А вот Янник потерпел первое поражение в решающих поединках слэмах. Для итальянца это был четвертый финал GS в карьере и он боролся за четвертый трофей. На счету Синнера US Open 2024, Australian 2024 и 2025.

Путь Алькараса к трофею Ролан Гаррос 2025:

  • 1/64 финала: Карлос Алькарас [2] – Джулио Дзеппьери [Q] – 6:3, 6:4, 6:2
  • 1/32 финала: Карлос Алькарас [2] – Фабиан Марожан – 6:1, 4:6, 6:1, 6:2
  • 1/16 финала: Карлос Алькарас [2] – Дамир Джумхур – 6:1, 6:3, 4:6, 6:4
  • 1/8 финала: Карлос Алькарас [2] – Бен Шелтон [13] – 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:3
  • 1/4 финала: Карлос Алькарас [2] – Томми Пол [12] – 6:0, 6:1, 6:4
  • 1/2 финала: Карлос Алькарас [2] – Лоренцо Музетти [8] – 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0, RET., Музетти
  • Финал: Карлос Алькарас [2] – Янник Синнер [1] – 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 14
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introvert
Феєричне завершення турніру. "Фінал мрії", як я його анонсував, перевершив усі сподівання. За кількістю сюжетних поворотів та якістю екшену він перевершив будь-який голівудський бойовик. 
Яннік неймовірний, але Карлітос по-хорошому божевільний. "Мертвим" м`ячам, які він сьогодні тягнув і вигравав, іноді міг би позаздрити і праймовий Рафа, а його камбеку - праймовий Новак. 
А Яннік, хоч і підтвердив своє звання "містер стабільність", продемонстрував, що він теж людина, а німецьке коріння і відповідний темперамент - не гарантія від помилок і провалів. Те, що сталося з ним на потрійному чемпіоншип-боллі в четвертому сеті, він ще довго буде згадувати в нічних жахіттях. Хоча, як справжній чоловік, повинен це пережити - а от його маму, яку безжальна камера раз за разом ловила на трибунах у найболючіші моменти, дійсно шкода.
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+6
u6464u
це фантастика, такий рівень тенісу від обох тенісистів  , мабуть такого ще не було , достойні обидва гравця цього кубка , дійсно космос, стоїть тільки подякувати Сіннеру і Алькарасу за цю гру , респект .
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+4
ptolemeus
Хвилинний розслабон вчора перевернув матч. І сьогодні те саме. В четвертому сеті при рахунку 5:3 40:0 допінгіст вже придумував свою промову і подумки рахував призові.
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+3
Олександр Науменко
"... не пей водицу с болота, козленочком станеш...", ця народна андрофагська казка, про тебе Янніку. В перекладі на сучасний український "... не кохайтесь з болотними..." Окрема подяка Алькарасу, за нагадування історичних фактів .До речі, Агассі вболівав за іспанця. Взагалі, теніс, космос.
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+3
Vlad Holl
Сидить Агассі і згадує , як в аналогічній ситуації виграв у Мєдвєдєва. Фантастичний теніс ! Все життя Сіннер буде пам'ятати ТРИ!!! не реалізованих матч пойнта .
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+3
.gamliy
Вамооооссс!!!!))))
Янік, ти ж розумієш в чому причина ?!
Не ведися ти ж з москалями....😉
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+3
SosokDayany
Браво Карлітос ! Вигріб з 0-2 , ну а фінальний  тайбрейк це просто космос . Vamoooos !
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+3
Fdail
Найбільше мене шокувало, що ці 2 хлопи після 5 клятих годин феноменальної тяжкої гри, вони не тільки підтримують свій рівень гри, вони (особливо Карлітоса) створювали такі хайлайти, які 90% туру не зроблять за своє життя в першому сеті при відпочинку й підготовки в місяць. Феномельно, космічно , божественно. Схиляю голову перед новими титанами тенісного світу. Карлос - особливо любов з відіграними 3-ма матчпоінтами й тим шаленим тайбрейком в кінці. 
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+2
Vadym Shcherban
Космос! Слів нема. Теніс такої якості я не бачив майже ніколи...а може й ніколи. Карлітос просто кремінь. Потрійний матч бол відіграти у 1-ї ракетки світу - це має свою винагороду. Браво!!!
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+2
Stas2202
Феноменальний теніс від найкращих сучасних тенісистів...це справжній космос
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+2
pol-55
Азарт переміг стабільність,а взагалі кубок здалось би розпиляти на двох.
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+1
Maxcrimea10
Шановнi панi та панове! Щиро вiтаю з першим фiналом ТБШ космiчного рiвня з часiв Big-3! Хлопцям велика повага на пошана за матч. Яннiку - не перейматися та готуватися до Уiму. Карлiтос - сьогоднi в декiлькох розiграшах був праймовий Надаль, дякую!
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+1
mevast
Драматичний матч. Щось не пригадую подібного.
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0
Muskrat2
Вампір проти вовкулака
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0
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