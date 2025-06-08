Безумный камбек в финале! Алькарас шокировал Синнера и выиграл Ролан Гаррос

Испанский теннисист и вторая ракетка мира Карлос Алькарас завоевал трофей Открытого чемпионата Франции 2025!

В финале грунтового мейджора в Париже испанец в пяти сетах переиграл лидера рейтинга АТР Янника Синнера из Италии за 5 часа и 30 минут.

Ролан Гаррос 2025. Финал

Янник Синнер (Италия) [1] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10)

Алькарас выживал как мог. На старте третьей партии он отдал свою подачу и уступал 0:30 на приеме. Однако сумел перевести игру в четвертый сет, где снова пришлось отыгрываться – Синнер не реализовал три матчбола при 5:3 (40:0)! Тай-брейк забрал Алькарас и казалось, что теперь он обязан побеждать.

Все к этому и шло – испанец довел до 5:4 и вышел подавать. Однако Янник сделал брейк, забрал свою подачу и повел 6:5. Алькарас сумел выиграть 12-й гейм (хотя Янник побеждал 30:15 на приеме) и все решилось на супертай-брейке. Там уже близкой борьбы не получилось – Карлитос сходу взял семь поинтов под ноль и довел встречу до своей победы.

Синнер и Алькарас провели 13-е очное противостояние. Карлос добыл девятую победу при четырех поражениях.

Алькарас успешно защитил трофей на Ролан Гаррос. На счет Карлитоса теперь пять трофеев Grand Slam: US Open 2022, Уимблдон-2023, Уимблдон-2024, Ролан Гаррос 2024 и Ролан Гаррос 2025. Испанец еще ни разу не проигрывал в финалах мейджеров.

А вот Янник потерпел первое поражение в решающих поединках слэмах. Для итальянца это был четвертый финал GS в карьере и он боролся за четвертый трофей. На счету Синнера US Open 2024, Australian 2024 и 2025.

Путь Алькараса к трофею Ролан Гаррос 2025:

1/64 финала: Карлос Алькарас [2] – Джулио Дзеппьери [Q] – 6:3, 6:4, 6:2

Карлос Алькарас [2] – Джулио Дзеппьери [Q] – 6:3, 6:4, 6:2 1/32 финала: Карлос Алькарас [2] – Фабиан Марожан – 6:1, 4:6, 6:1, 6:2

Карлос Алькарас [2] – Фабиан Марожан – 6:1, 4:6, 6:1, 6:2 1/16 финала: Карлос Алькарас [2] – Дамир Джумхур – 6:1, 6:3, 4:6, 6:4

Карлос Алькарас [2] – Дамир Джумхур – 6:1, 6:3, 4:6, 6:4 1/8 финала: Карлос Алькарас [2] – Бен Шелтон [13] – 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:3

Карлос Алькарас [2] – Бен Шелтон [13] – 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:3 1/4 финала: Карлос Алькарас [2] – Томми Пол [12] – 6:0, 6:1, 6:4

Карлос Алькарас [2] – Томми Пол [12] – 6:0, 6:1, 6:4 1/2 финала: Карлос Алькарас [2] – Лоренцо Музетти [8] – 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0, RET., Музетти

Карлос Алькарас [2] – Лоренцо Музетти [8] – 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0, RET., Музетти Финал: Карлос Алькарас [2] – Янник Синнер [1] – 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine