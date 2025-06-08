Безумный камбек в финале! Алькарас шокировал Синнера и выиграл Ролан Гаррос
Карлос отыграл три матчбола и одолел Янника в пяти сетах, завоевав трофей мейджора
Испанский теннисист и вторая ракетка мира Карлос Алькарас завоевал трофей Открытого чемпионата Франции 2025!
В финале грунтового мейджора в Париже испанец в пяти сетах переиграл лидера рейтинга АТР Янника Синнера из Италии за 5 часа и 30 минут.
Ролан Гаррос 2025. Финал
Янник Синнер (Италия) [1] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10)
Алькарас выживал как мог. На старте третьей партии он отдал свою подачу и уступал 0:30 на приеме. Однако сумел перевести игру в четвертый сет, где снова пришлось отыгрываться – Синнер не реализовал три матчбола при 5:3 (40:0)! Тай-брейк забрал Алькарас и казалось, что теперь он обязан побеждать.
Все к этому и шло – испанец довел до 5:4 и вышел подавать. Однако Янник сделал брейк, забрал свою подачу и повел 6:5. Алькарас сумел выиграть 12-й гейм (хотя Янник побеждал 30:15 на приеме) и все решилось на супертай-брейке. Там уже близкой борьбы не получилось – Карлитос сходу взял семь поинтов под ноль и довел встречу до своей победы.
Синнер и Алькарас провели 13-е очное противостояние. Карлос добыл девятую победу при четырех поражениях.
Алькарас успешно защитил трофей на Ролан Гаррос. На счет Карлитоса теперь пять трофеев Grand Slam: US Open 2022, Уимблдон-2023, Уимблдон-2024, Ролан Гаррос 2024 и Ролан Гаррос 2025. Испанец еще ни разу не проигрывал в финалах мейджеров.
А вот Янник потерпел первое поражение в решающих поединках слэмах. Для итальянца это был четвертый финал GS в карьере и он боролся за четвертый трофей. На счету Синнера US Open 2024, Australian 2024 и 2025.
Путь Алькараса к трофею Ролан Гаррос 2025:
- 1/64 финала: Карлос Алькарас [2] – Джулио Дзеппьери [Q] – 6:3, 6:4, 6:2
- 1/32 финала: Карлос Алькарас [2] – Фабиан Марожан – 6:1, 4:6, 6:1, 6:2
- 1/16 финала: Карлос Алькарас [2] – Дамир Джумхур – 6:1, 6:3, 4:6, 6:4
- 1/8 финала: Карлос Алькарас [2] – Бен Шелтон [13] – 7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:3
- 1/4 финала: Карлос Алькарас [2] – Томми Пол [12] – 6:0, 6:1, 6:4
- 1/2 финала: Карлос Алькарас [2] – Лоренцо Музетти [8] – 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0, RET., Музетти
- Финал: Карлос Алькарас [2] – Янник Синнер [1] – 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)
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Яннік неймовірний, але Карлітос по-хорошому божевільний. "Мертвим" м`ячам, які він сьогодні тягнув і вигравав, іноді міг би позаздрити і праймовий Рафа, а його камбеку - праймовий Новак.
А Яннік, хоч і підтвердив своє звання "містер стабільність", продемонстрував, що він теж людина, а німецьке коріння і відповідний темперамент - не гарантія від помилок і провалів. Те, що сталося з ним на потрійному чемпіоншип-боллі в четвертому сеті, він ще довго буде згадувати в нічних жахіттях. Хоча, як справжній чоловік, повинен це пережити - а от його маму, яку безжальна камера раз за разом ловила на трибунах у найболючіші моменти, дійсно шкода.
Янік, ти ж розумієш в чому причина ?!
Не ведися ти ж з москалями....😉