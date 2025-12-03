Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 декабря 2025, 17:50
Серена Уильямс может вернуться в 2026 году. Что известно? Реакция легенды

ITIA включило именитую американку в актуальный пул допинг-тестирования

Серена Уильямс может вернуться в 2026 году. Что известно? Реакция легенды
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Легендарная 44-летняя американская теннисистка Серена Уильямс предприняла необходимый процедурный шаг, чтобы иметь возможность вернуться в профессиональный теннис. 23-кратная победительница турниров Grand Slam в одиночном разряде вновь зарегистрировалась в тестовом пуле Международного агентства по добросовестности в теннисе (ITIA) впервые с 2022 года.

Серена не играла в официальных матчах с того момента, как в 2022 году дошла до третьего раунда US Open.Тогда Серена заявила, что ее уход из спорта был скорее «эволюционным процессом», а не окончательным решением о завершении карьеры, в сентябре того года она подала документы в ITIA, чтобы освободиться от строгих требований по местоположению, которые применяются к активно выступающим игрокам для возможности проведения внезапных допинг-тестов.

Чтобы вернуться к соревнованиям, игроки должны пройти процесс тестирования вне соревнований в течение шести месяцев [находиться в пуле], прежде чем им будет разрешено участвовать в турнире.

Имя Уильямс появилось в обновленном списке тестируемых 6 октября. Представитель ITIA подтвердил, что Уильямс подала заявку на восстановление своего статуса в пуле, однако подчеркнул, что нахождение в этом списке еще не означает ее возвращение.

«Серена Уильямс снова в списке зарегистрированных на тестирование», – сказал представитель ITIA, добавив, что возвращающиеся после длительного перерыва игроки должны быть доступны для тестирования в течение шести месяцев до того, как смогут вернуться в соревнования, в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Позже, в тот же день, сама Уильямс публично опровергла слухи о своем возвращении: «О, боже, я НЕ возвращаюсь. Эти слухи просто огонь», – написала она в социальной сети X.

Представители Уильямс пока что не дали никаких комментариев касательно ее намерений

В пуле ITIA не все активные игроки, а в основном топовые теннисисты одиночного и парного разрядов, а также те, кто возвращается после долгого перерыва.

В The Guardian сообщают, что Уильямс рассматривала возможность возвращения еще раньше. Попытка попасть в пул была сделана в августе, прямо перед US Open, вероятно, с целью сыграть в паре с сестрой Винус. Однако эти планы рухнули, когда стало ясно, что шестимесячное окно для тестирования нельзя будет сократить.

Винус Уильямс, которой 45 лет, никогда формально не уходила из тенниса, и поэтому ей не пришлось проходить те же процедурные шаги. Она вернулась в этом году после 16-месячного перерыва, одержала победу в одиночном разряде на турнире в Вашингтоне, в Нью-Йорке сыграла три сета с 11-й ракеткой мира Каролиной Муховой и дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата США в женских парах с Лейлой Фернандес. Она планирует возобновить свою соревновательную программу в Окленде в начале следующего сезона.

Восстановление Уильямс в пуле ITIA не гарантирует ее возвращение, но восстанавливает ее право участия в турнирах. Если она не будет исключена из пула, она сможет вернуться к соревнованиям как минимум в середине 2026 года. О том, будет ли она снова участвовать в одиночных турнирах, вернется ли в пары с Винус или просто оставит за собой возможность для этого, пока неизвестно.

Американцы в пуле ITIA

Даниил Агарков Источник: International Tennis Integrity Agency
