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  4. ВИДЕО. Роналду сравнял счет в финале Лиги наций. Это его 938-й гол
Лига наций
08 июня 2025, 23:23 | Обновлено 08 июня 2025, 23:32
363
1

ВИДЕО. Роналду сравнял счет в финале Лиги наций. Это его 938-й гол

Португальский форвард отличился на 61-й минуте матча против Испании

08 июня 2025, 23:23 | Обновлено 08 июня 2025, 23:32
363
1
ВИДЕО. Роналду сравнял счет в финале Лиги наций. Это его 938-й гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

8 июня в 22:00 по киевскому времени проходит финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» в Мюнхене встречается сборные Португалии и Испании.

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Португальский форвард Криштиану Роналду сравнял счет на 61-й минуте матча (2:2). Это его 938-й гол в профи-карьере.

ГОЛ! 2:2. Криштиану Роналду, 61 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Victor673256ua
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