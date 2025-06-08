Лига наций08 июня 2025, 23:23 | Обновлено 08 июня 2025, 23:32
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ВИДЕО. Роналду сравнял счет в финале Лиги наций. Это его 938-й гол
Португальский форвард отличился на 61-й минуте матча против Испании
08 июня 2025, 23:23 | Обновлено 08 июня 2025, 23:32
363
1
8 июня в 22:00 по киевскому времени проходит финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25.
На «Альянц Арене» в Мюнхене встречается сборные Португалии и Испании.
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Португальский форвард Криштиану Роналду сравнял счет на 61-й минуте матча (2:2). Это его 938-й гол в профи-карьере.
ГОЛ! 2:2. Криштиану Роналду, 61 мин
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