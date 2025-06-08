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Лига наций
08 июня 2025, 14:44 |
281
0

Донецк был частью истории противостояния Испании и Португалии

8 июня в Мюнхене определится победитель Лиги Наций

08 июня 2025, 14:44 |
281
0
Донецк был частью истории противостояния Испании и Португалии
LiveScore

8 июня состоится финальный матч Лиги Наций между сборными Испании и Португалии.

Эти команды играли между собой 40 раз. 17 раз побеждала Испания, 6 раз – Португалия, еще 17 раз была зафиксирована ничья.

Матчи между сборными Испании и Португалии на крупных турнирах:

  • 1934: ЧМ, Испания – Португалия 9:0
  • 1934: ЧМ, Португалия – Испания 1:2
  • 1950: ЧМ, Испания – Португалия 5:1
  • 1950: ЧМ, Португалия – Испания 2:2
  • 1984: ЧЕ, Португалия – Испания 1:1
  • 2004: ЧЕ, Испания – Португалия 0:1
  • 2010: ЧМ, Испания – Португалия 1:0
  • 2012: ЧЕ, Португалия – Испания 0:0 (2:4 – по пенальти)
  • 2018: ЧМ, Португалия – Испания 3:3
  • 2022: ЛН, Испания – Португалия 1:1
  • 2022: ЛН, Португалия – Испания 0:1
  • 2025: ЛН, Португалия – Испания ?:?

Как видим, на крупных международных турнирах Португалия в последний раз побеждала испанцев еще в 2004 году.

Для украинского болельщика памятным является полуфинальный матч чемпионата Европы 2012 года, который был сыгран на Донбасс Арене в Донецке.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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