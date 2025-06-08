Донецк был частью истории противостояния Испании и Португалии

8 июня состоится финальный матч Лиги Наций между сборными Испании и Португалии.

Эти команды играли между собой 40 раз. 17 раз побеждала Испания, 6 раз – Португалия, еще 17 раз была зафиксирована ничья.

Матчи между сборными Испании и Португалии на крупных турнирах:

1934: ЧМ, Испания – Португалия 9:0

1934: ЧМ, Португалия – Испания 1:2

1950: ЧМ, Испания – Португалия 5:1

1950: ЧМ, Португалия – Испания 2:2

1984: ЧЕ, Португалия – Испания 1:1

2004: ЧЕ, Испания – Португалия 0:1

2010: ЧМ, Испания – Португалия 1:0

2012: ЧЕ, Португалия – Испания 0:0 (2:4 – по пенальти)

2018: ЧМ, Португалия – Испания 3:3

2022: ЛН, Испания – Португалия 1:1

2022: ЛН, Португалия – Испания 0:1

2025: ЛН, Португалия – Испания ?:?

Как видим, на крупных международных турнирах Португалия в последний раз побеждала испанцев еще в 2004 году.

Для украинского болельщика памятным является полуфинальный матч чемпионата Европы 2012 года, который был сыгран на Донбасс Арене в Донецке.