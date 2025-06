Донецк был частью истории противостояния Испании и Португалии

8 июня состоится финальный матч Лиги Наций между сборными Испании и Португалии.

Эти команды играли между собой 40 раз. 17 раз побеждала Испания, 6 раз – Португалия, еще 17 раз была зафиксирована ничья.

Матчи между сборными Испании и Португалии на крупных турнирах:

Как видим, на крупных международных турнирах Португалия в последний раз побеждала испанцев еще в 2004 году.

Для украинского болельщика памятным является полуфинальный матч чемпионата Европы 2012 года, который был сыгран на Донбасс Арене в Донецке.

All set for the UEFA Nations League final 🇵🇹🏆🇪🇸



CANNOT. WAIT. 🍿 pic.twitter.com/eusSyLizv4