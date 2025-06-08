Донецк был частью истории противостояния Испании и Португалии
8 июня в Мюнхене определится победитель Лиги Наций
8 июня состоится финальный матч Лиги Наций между сборными Испании и Португалии.
Эти команды играли между собой 40 раз. 17 раз побеждала Испания, 6 раз – Португалия, еще 17 раз была зафиксирована ничья.
Матчи между сборными Испании и Португалии на крупных турнирах:
- 1934: ЧМ, Испания – Португалия 9:0
- 1934: ЧМ, Португалия – Испания 1:2
- 1950: ЧМ, Испания – Португалия 5:1
- 1950: ЧМ, Португалия – Испания 2:2
- 1984: ЧЕ, Португалия – Испания 1:1
- 2004: ЧЕ, Испания – Португалия 0:1
- 2010: ЧМ, Испания – Португалия 1:0
- 2012: ЧЕ, Португалия – Испания 0:0 (2:4 – по пенальти)
- 2018: ЧМ, Португалия – Испания 3:3
- 2022: ЛН, Испания – Португалия 1:1
- 2022: ЛН, Португалия – Испания 0:1
- 2025: ЛН, Португалия – Испания ?:?
Как видим, на крупных международных турнирах Португалия в последний раз побеждала испанцев еще в 2004 году.
Для украинского болельщика памятным является полуфинальный матч чемпионата Европы 2012 года, который был сыгран на Донбасс Арене в Донецке.
All set for the UEFA Nations League final 🇵🇹🏆🇪🇸— LiveScore (@livescore) June 8, 2025
CANNOT. WAIT. 🍿 pic.twitter.com/eusSyLizv4
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