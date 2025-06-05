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Италия
05 июня 2025, 18:22 | Обновлено 05 июня 2025, 18:24
839
0

Симоне Индзаги хочет переманить лидера Интера в Саудовскою Аравию

Симоне Индзаги хочет видеть Франческо Ачерби в «Аль-Хиляле»

05 июня 2025, 18:22 | Обновлено 05 июня 2025, 18:24
839
0
Симоне Индзаги хочет переманить лидера Интера в Саудовскою Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Итальянский специалист, Симоне Индзаги, недавно возглавивший «Аль-Хиляль», хочет видеть защитника миланского «Интера» в составе своей новой команды.

По информации источника, Франческо Ачерби является кандидатом на трансфер в «Аль-Хиляль».37-летний итальянец может пойти за Симона Индзаги, возглавившего саудовскую команду.

Летом 2023 года Интер заплатил Лацио 4 миллиона евро за Ачерби. В текущем сезоне он забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 33 матчах.

Ранее Симоне Индзаги объяснил, почему решил возглавить саудовский Аль-Хиляль.

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Франческо Ачерби Интер Милан Аль-Хиляль Симоне Индзаги трансферы трансферы Серии A чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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