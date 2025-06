Симоне Индзаги хочет переманить лидера Интера в Саудовскою Аравию

Итальянский специалист, Симоне Индзаги, недавно возглавивший «Аль-Хиляль», хочет видеть защитника миланского «Интера» в составе своей новой команды.

По информации источника, Франческо Ачерби является кандидатом на трансфер в «Аль-Хиляль».37-летний итальянец может пойти за Симона Индзаги, возглавившего саудовскую команду.

Летом 2023 года Интер заплатил Лацио 4 миллиона евро за Ачерби. В текущем сезоне он забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 33 матчах.

Ранее Симоне Индзаги объяснил, почему решил возглавить саудовский Аль-Хиляль.

🚨🇸🇦 Francesco #Acerbi is a candidate for Al-Hilal. The 37-year-old veteran could follow Simone Inzaghi.



No decision has been made yet, but it’s an idea that is being discussed.@SkySportDE 🇮🇹 pic.twitter.com/zT7xBGtwAO