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  4. Интер определился с новым тренером. Команду возглавит экс-игрок миланцев
Италия
05 июня 2025, 16:01 | Обновлено 05 июня 2025, 16:14
602
0

Интер определился с новым тренером. Команду возглавит экс-игрок миланцев

Фабрегас отказался, выбрали Киву

05 июня 2025, 16:01 | Обновлено 05 июня 2025, 16:14
602
0
Интер определился с новым тренером. Команду возглавит экс-игрок миланцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Киву

По информации итальянских инсайдеров, Интер не сумел договориться с Комо о переходе тренера Сеска Фабрегаса, поэтому клуб остановил свой выбор на Кристиане Киву.

Экс-защитник миланцев работает с Пармой, однако получил от клуба разрешение вести переговоры с Интером. Сообщается, что румынский специалист получит контракт на два сезона.

Киву выступал за Интер с 2007 по 2014 годы.

В тренерской карьере работал с различными юношескими командами Интера, а с февраля 2025 перебрался в Парму, которая завершила сезон Серии A на 16-й позиции.

Киву заменит Симоне Индзаги, который ушел в Аль-Хиляль.

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Кристиан Киву Интер Милан Парма Серия A назначение тренера Сеск Фабрегас
Иван Зинченко Источник: Николо Скира
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