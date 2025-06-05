Интер определился с новым тренером. Команду возглавит экс-игрок миланцев
Фабрегас отказался, выбрали Киву
По информации итальянских инсайдеров, Интер не сумел договориться с Комо о переходе тренера Сеска Фабрегаса, поэтому клуб остановил свой выбор на Кристиане Киву.
Экс-защитник миланцев работает с Пармой, однако получил от клуба разрешение вести переговоры с Интером. Сообщается, что румынский специалист получит контракт на два сезона.
Киву выступал за Интер с 2007 по 2014 годы.
В тренерской карьере работал с различными юношескими командами Интера, а с февраля 2025 перебрался в Парму, которая завершила сезон Серии A на 16-й позиции.
Киву заменит Симоне Индзаги, который ушел в Аль-Хиляль.
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