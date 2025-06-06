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  4. Роналду нашел новый клуб для участия в КСЧ-2025. Переговоры продолжаются
Саудовская Аравия
06 июня 2025, 01:00 |
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Роналду нашел новый клуб для участия в КСЧ-2025. Переговоры продолжаются

Португалец может перейти в «Аль-Ахли»

06 июня 2025, 01:00 |
300
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Роналду нашел новый клуб для участия в КСЧ-2025. Переговоры продолжаются
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду может скоро сменить клуб.

По информации испанских СМИ, Роналду отказался от продления контракта с «Аль-Насром» и фактически попрощался с клубом. Португалец стремится сыграть на клубном чемпионате мира и уже активно ищет себе новый клуб. По информации Transferfeed, Роналду ведет сейчас активные переговоры с саудовским клубом «Аль-Ахли» и готов там продолжить карьеру.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда трансферы клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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