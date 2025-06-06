Роналду нашел новый клуб для участия в КСЧ-2025. Переговоры продолжаются

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду может скоро сменить клуб.

По информации испанских СМИ, Роналду отказался от продления контракта с «Аль-Насром» и фактически попрощался с клубом. Португалец стремится сыграть на клубном чемпионате мира и уже активно ищет себе новый клуб. По информации Transferfeed, Роналду ведет сейчас активные переговоры с саудовским клубом «Аль-Ахли» и готов там продолжить карьеру.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».