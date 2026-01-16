Другие новости16 января 2026, 02:48 |
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду опубликовала сексуальный снимок
Подписчики восхищены красотой невесты Роналду
Джорджина Родригес опубликовала новый пост в Instagram.
На снимках невеста Криштиану Роналду позирует в обтягивающем розовом образе, подеркивающем фигуру и сексуальность.
Стильный лук и уверенная подача стали главными акцентами публикации. Пост быстро собрал тысячи лайков и комментариев.
Подписчики называют Джорджину «королевой розового», «идеальной» и «невероятно красивой», отмечая смелость образа и безупречный стиль.
