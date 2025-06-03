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  4. Соболева заявлена на турнир WTA 125 в Хорватии и начнет из квалификации
WTA
03 июня 2025, 02:48 | Обновлено 03 июня 2025, 02:49
26
0

Соболева заявлена на турнир WTA 125 в Хорватии и начнет из квалификации

В единственном матче отбора Анастасия встретится с Амандин Эсс в Макараске

03 июня 2025, 02:48 | Обновлено 03 июня 2025, 02:49
26
0
Соболева заявлена на турнир WTA 125 в Хорватии и начнет из квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева

21-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 256) сыграет на грунтовом турнире WTA 125 в Макараске, Хорватия.

Украинка под третьим номером посева начнет выступления из квалификации, где в единственном матче отбора сыграет против француженки Амандин Эсс (WTA 289).

Ранее Анастасия и Амандин ни разу не встречались друг с другом. Победительница противостояния выйдет в основну сетку соревнований.

Соболева и Эсс выйдет на корт №1 3 июня ориентировочно в 12:30 по Киеву.

Предыдущим турниром Соболевой был Ролан Гаррос, где она прошла отбор и уступила в первом раунде основы Диане Шнайдер.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Амандин Эсс WTA Макарска Анастасия Соболева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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