Соболева заявлена на турнир WTA 125 в Хорватии и начнет из квалификации
В единственном матче отбора Анастасия встретится с Амандин Эсс в Макараске
21-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 256) сыграет на грунтовом турнире WTA 125 в Макараске, Хорватия.
Украинка под третьим номером посева начнет выступления из квалификации, где в единственном матче отбора сыграет против француженки Амандин Эсс (WTA 289).
Ранее Анастасия и Амандин ни разу не встречались друг с другом. Победительница противостояния выйдет в основну сетку соревнований.
Соболева и Эсс выйдет на корт №1 3 июня ориентировочно в 12:30 по Киеву.
Предыдущим турниром Соболевой был Ролан Гаррос, где она прошла отбор и уступила в первом раунде основы Диане Шнайдер.
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