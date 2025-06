С 2015 только у Серены Уильямс больше четвертьфиналов GS, чем у Свитолиной

1 июня украинская теннисистка Элина Свитолина с камбеком переиграла Жасмин Паолини и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025.

Для Элины это будет 13-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam и пятый на Ролан Гаррос.

Впервые Свитолина пробилась в эту стадию на слэмах на РГ-2015. С того момента, за 10 лет, больше четвертьфиналов на мейджорах провела только одна теннисистка – легендарная американка Серена Уильямс (16).

Следующей соперницей Элины на кортах Парижа будет либо Елена Рыбакина, либо Ига Свентек.

