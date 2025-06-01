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Ролан Гаррос
01 июня 2025, 16:10 |
153
0

С 2015 только у Серены Уильямс больше четвертьфиналов GS, чем у Свитолиной

Элина в 13-й раз вышла в четвертьфинал на слэмах и в пятый на Ролан Гаррос

01 июня 2025, 16:10 |
153
0
С 2015 только у Серены Уильямс больше четвертьфиналов GS, чем у Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

1 июня украинская теннисистка Элина Свитолина с камбеком переиграла Жасмин Паолини и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025.

Для Элины это будет 13-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam и пятый на Ролан Гаррос.

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Впервые Свитолина пробилась в эту стадию на слэмах на РГ-2015. С того момента, за 10 лет, больше четвертьфиналов на мейджорах провела только одна теннисистка – легендарная американка Серена Уильямс (16).

Следующей соперницей Элины на кортах Парижа будет либо Елена Рыбакина, либо Ига Свентек.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Жасмин Паолини

По теме:
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Мегакамбек украинки! Видеообзор матча
ВИДЕО. Победные эмоции Свитолиной после суперпобеды над Паолини на РГ-2025
Американский теннисист стал первым четвертьфиналистом Ролан Гаррос
Элина Свитолина Серена Уильямс Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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