Из года в год. Снова в финале еврокубка забил гол игрок из Марокко
Ашраф Хакими вписал свое имя в историю турнира
В финальном матче Лиги чемпионов ПСЖ победил «Интер» со счетом 5:0.
Первый гол в матче забил Ашраф Хакими, для которого он стал 4-м в сезоне Лиги чемпионов 2024/25. В активе защитника ПСЖ – 9 результативных действий (4+5) в нынешнем розыгрыше турнира.
По этому показателю Хакими сравнялся с защитником Яном Гартом, который в сезоне 2000/01 также совершил 9 результативных действий за «Лидс Юнайтед».
- 9 – Ян Гарт, 2000/01, «Лидс Юнайтед»
- 9 – Ашраф Хакими, 2024/25, ПСЖ
Марокканский защитник ПСЖ забивал голы во всех решающих стадиях турнира: в четвертьфинале – «Астон Вилли», в полуфинале – «Арсеналу», в финале – «Интеру».
Ашраф Хакими стал первым марокканским футболистом, который отличился голом в финале Лиги чемпионов.
За последние четыре сезона в финальных матчах еврокубков отличились забитыми мячами уже 5 марокканских футболистов:
- 2025 – Ашраф Хакими (ПСЖ, ЛЧ)
- 2025 – Абде Эззалзули («Бетис», ЛК)
- 2024 – Аюб Эль-Кааби («Олимпиакос», ЛК)
- 2023 – Юссеф Эн-Несири («Севилья», СУ)
- 2021 – Хаким Зиеш («Челси», СУ)
Интересным фактом является то, что Ашраф Хакими забил во втором финале за неделю. Сначала защитник отличился голом в финале Кубка Франции, теперь – в финале Лиги чемпионов.
Marroquinos que marcaram em finais UEFA:— Playmaker (@playmaker_PT) May 31, 2025
2025 🇲🇦Hakimi (PSG) vs Inter, Champions League
2025 🇲🇦Ezzalzouli (Bétis) vs Chelsea, Conference
2024 🇲🇦Kaabi (Olympiacos) vs Fiorentina, Conference
2023 🇲🇦En-Nesyri (Sevilla) vs Man. City, Supertaça
2021 🇲🇦Ziyech (Chelsea) vs Villarreal,… pic.twitter.com/ftYtPzsvEn
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