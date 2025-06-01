Из года в год. Снова в финале еврокубка забил гол игрок из Марокко

В финальном матче Лиги чемпионов ПСЖ победил «Интер» со счетом 5:0.

Первый гол в матче забил Ашраф Хакими, для которого он стал 4-м в сезоне Лиги чемпионов 2024/25. В активе защитника ПСЖ – 9 результативных действий (4+5) в нынешнем розыгрыше турнира.

По этому показателю Хакими сравнялся с защитником Яном Гартом, который в сезоне 2000/01 также совершил 9 результативных действий за «Лидс Юнайтед».

9 – Ян Гарт, 2000/01, «Лидс Юнайтед»

9 – Ашраф Хакими, 2024/25, ПСЖ

Марокканский защитник ПСЖ забивал голы во всех решающих стадиях турнира: в четвертьфинале – «Астон Вилли», в полуфинале – «Арсеналу», в финале – «Интеру».

Ашраф Хакими стал первым марокканским футболистом, который отличился голом в финале Лиги чемпионов.

За последние четыре сезона в финальных матчах еврокубков отличились забитыми мячами уже 5 марокканских футболистов:

2025 – Ашраф Хакими (ПСЖ, ЛЧ)

2025 – Абде Эззалзули («Бетис», ЛК)

2024 – Аюб Эль-Кааби («Олимпиакос», ЛК)

2023 – Юссеф Эн-Несири («Севилья», СУ)

2021 – Хаким Зиеш («Челси», СУ)

Интересным фактом является то, что Ашраф Хакими забил во втором финале за неделю. Сначала защитник отличился голом в финале Кубка Франции, теперь – в финале Лиги чемпионов.