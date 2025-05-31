Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Теннисистка из четвертой сотни рейтинга вышла во вторую неделю Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
31 мая 2025, 16:50 | Обновлено 31 мая 2025, 16:52
478
5

Теннисистка из четвертой сотни рейтинга вышла во вторую неделю Ролан Гаррос

Лоис Буассон в трех сетах переиграла Эльзу Жакемо в третьем раунде мейджора в Париже

31 мая 2025, 16:50 | Обновлено 31 мая 2025, 16:52
478
5
Теннисистка из четвертой сотни рейтинга вышла во вторую неделю Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон

22-летняя французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 361) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

В третьем раунде француженка переиграла свою соотечественницу Эльзу Жакемо (WTA 138) за 2 часа и 19 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Эльза Жакемо (Франция) [WC] – Лоис Буассон (Франция) [WC] – 3:6, 6:0, 5:7

Жакемо и Буассон провели второе очное противостояние. Лоис взяла реванш за поражение трехлетней давности в первом круге 25-тысячника в Шербур-ан-Котантене.

Следующей соперницей Лоис будет третья ракетка мира Джессика Пегула, которая в своем поединке 1/16 финала выбила Маркету Вондроушову.

Буассон на пути во вторую неделю Ролан Гаррос, помимо Жакемо, также прошла Элизе Мертенс и Ангелину Калинину.

Буассон стала наиболее низкорейтинговой участницей 1/8 финала Ролан Гаррос с 2018 года, когда Серена Уильямс занимала 451-е место.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Стародубцева с напарницей едва не сотворили сенсацию на Ролан Гаррос 2025
Лоис Буассон Эльза Жакемо Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 31 мая
Теннис | 31 мая 2025, 07:00 0
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 31 мая
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 31 мая

В субботу в Париже выступят Юлия Стародубцева и Людмила Киченок

Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1
Футбол | 31 мая 2025, 09:22 5
Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1
Лидер Александрии ответил Леоненко, предсказывающему им судьбу СК Днепр-1

Георгий Ермаков не верит в ликвидацию «Александрии»

Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
Футбол | 30.05.2025, 18:47
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Теннис | 31.05.2025, 06:14
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Футбол | 30.05.2025, 21:53
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Захарченко
Цікаво чи перевіряють тенісисток на гормональні препарати , бо ця дівчина з четвертої сотні вже більше нагадує хлопця ...
Ответить
0
Sashamar
Одного разу тенісистка з четвертої сотні, яка отримала WC на домашній мейджор, виступила там досить вдало, діставшись таким чином другої сотні і потрапивши до кваліфікації іншого мейджору. Прізвище нагадати? 
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда бокса: «Мне 46 лет, но я выиграю и снова буду чемпионом»
Легенда бокса: «Мне 46 лет, но я выиграю и снова буду чемпионом»
30.05.2025, 18:59
Бокс
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
Калинина разгромно проиграла француженке из 4-й сотни во 2-м раунде РГ-2025
29.05.2025, 19:25 16
Теннис
Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025
Выложился полностью. Монфис в суперматче проиграл пятой ракетке на РГ-2025
30.05.2025, 00:50 2
Теннис
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
31.05.2025, 08:43 7
Футбол
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
30.05.2025, 09:22 11
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
29.05.2025, 21:59 106
Футбол
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
30.05.2025, 03:00
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
31.05.2025, 09:28 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем