Теннисистка из четвертой сотни рейтинга вышла во вторую неделю Ролан Гаррос

22-летняя французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 361) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

В третьем раунде француженка переиграла свою соотечественницу Эльзу Жакемо (WTA 138) за 2 часа и 19 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Эльза Жакемо (Франция) [WC] – Лоис Буассон (Франция) [WC] – 3:6, 6:0, 5:7

Жакемо и Буассон провели второе очное противостояние. Лоис взяла реванш за поражение трехлетней давности в первом круге 25-тысячника в Шербур-ан-Котантене.

Следующей соперницей Лоис будет третья ракетка мира Джессика Пегула, которая в своем поединке 1/16 финала выбила Маркету Вондроушову.

Буассон на пути во вторую неделю Ролан Гаррос, помимо Жакемо, также прошла Элизе Мертенс и Ангелину Калинину.

Буассон стала наиболее низкорейтинговой участницей 1/8 финала Ролан Гаррос с 2018 года, когда Серена Уильямс занимала 451-е место.

