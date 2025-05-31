Теннисистка из четвертой сотни рейтинга вышла во вторую неделю Ролан Гаррос
Лоис Буассон в трех сетах переиграла Эльзу Жакемо в третьем раунде мейджора в Париже
22-летняя французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 361) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.
В третьем раунде француженка переиграла свою соотечественницу Эльзу Жакемо (WTA 138) за 2 часа и 19 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала
Эльза Жакемо (Франция) [WC] – Лоис Буассон (Франция) [WC] – 3:6, 6:0, 5:7
Жакемо и Буассон провели второе очное противостояние. Лоис взяла реванш за поражение трехлетней давности в первом круге 25-тысячника в Шербур-ан-Котантене.
Следующей соперницей Лоис будет третья ракетка мира Джессика Пегула, которая в своем поединке 1/16 финала выбила Маркету Вондроушову.
Буассон на пути во вторую неделю Ролан Гаррос, помимо Жакемо, также прошла Элизе Мертенс и Ангелину Калинину.
Буассон стала наиболее низкорейтинговой участницей 1/8 финала Ролан Гаррос с 2018 года, когда Серена Уильямс занимала 451-е место.
361 - Lois Boisson (World No. 361) is the lowest-ranked player to reach the Fourth Round at Roland Garros since Serena Williams in 2018 (#451). Fable.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA @WTA_insider— OptaAce (@OptaAce) May 31, 2025
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