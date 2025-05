С личным рекордом. Свитолина лидирует по количеству побед на грунте в 2025

30 мая украинская теннисистка Элина Свитолина одолела Бернарду Перу на двух тай-брейка в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции.

Для Свитолиной эта победа стала 15-й в 2025 году на грунте. Это лучший показатель в Туре в этом сезоне.

Также Элина установила личный рекорд по количеству викторий на грунтовом покрытии. Ранее ее лучшим результатом было 14 выигранных матча (в 2015 и 2017 годах).

За выход в четвертьфинал французского мейджора Элина поборется против четвертой ракетки мира Жасмин Паолини.

