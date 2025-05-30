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  4. С личным рекордом. Свитолина лидирует по количеству побед на грунте в 2025
Ролан Гаррос
30 мая 2025, 23:58 |
500
1

С личным рекордом. Свитолина лидирует по количеству побед на грунте в 2025

Элина одержала 15-ю викторию в этом сезоне

30 мая 2025, 23:58 |
500
1
С личным рекордом. Свитолина лидирует по количеству побед на грунте в 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

30 мая украинская теннисистка Элина Свитолина одолела Бернарду Перу на двух тай-брейка в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции.

Для Свитолиной эта победа стала 15-й в 2025 году на грунте. Это лучший показатель в Туре в этом сезоне.

Также Элина установила личный рекорд по количеству викторий на грунтовом покрытии. Ранее ее лучшим результатом было 14 выигранных матча (в 2015 и 2017 годах).

За выход в четвертьфинал французского мейджора Элина поборется против четвертой ракетки мира Жасмин Паолини.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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KirTheKing
это из-за перестройки организма. отсутствие лишнего веса это быстрое передвижение на грунте, где никакие дропы теперь не страшны. низкая нагрузка на ноги. более быстрое восстановление. послезавтра будет как огурчик
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