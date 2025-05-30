Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Элина в двух непростых сетах одержала победу над Бернардой Перой в третьем раунде слэма
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится в Париже на грунтовых кортах.
В 1/16 финала украинка в двух непростых сетах переиграла представительницу США Бернарду Перу (WTA 83) за 2 часа и 15 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала
Бернарда Пера (США) – Элина Свитолина (Украина) [13] – 6:7 (5:7), 6:7 (5:7)
В первой партии Свитолина уступала 2:4, но сумела вернуться и перевести игру на тай-брейк, в частности отыграв два скрытых сетбола в девятом гейме.
Во втором сете теннисистки забирали свои подачи до девятого гейма. Тогда Элина оформила брейк и вышла подавать на поединок, но Пера с третьего брейк-поинта все же сохранила себе шансы и осталась в матче. В итоге соперницы сделал еще по одному брейку, а Свитолина в 12-м гейме не реализовала два матчбола со счета 40:15.
Несмотря на трудности, украинка закрыла поединок на втором тай-брейке, дожав американку.
Это была вторая встреча соперниц. В 2013 году Элина переиграла Бернарду на турнире ITF в Праге.
Следующей оппоненткой Свитолиной будет четвертая ракетка мира из Италии Жасмин Паолини. В третьем круге Паолини выбила украинку Юлию Стародубцеву.
Свитолина на РГ-2025, помимо Перы, также уже прошла Зейнеп Сонмез и Анну Бондар. Элина в седьмой раз в карьере пробилась во вторую неделю французского мейджора и поборется за пятый четвертьфинал.
Элина осталась единственной украинской теннисисткой в женском одиночном разряде.
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З позитиву: сподобався завершальний удар, ну і респект за зубами вигризені тай-брейки.
За рахунку 4:3 попливла Пера. Але не змогла добавити. Дала шанс вернутися в гру. Попри надзусилля вже ж таки дотиснула. Характер нікуди не дівся. Рівний матч, переміг досвід. Вітання всім
Наша любимая Элина слобожанка!