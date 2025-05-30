Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится в Париже на грунтовых кортах.

В 1/16 финала украинка в двух непростых сетах переиграла представительницу США Бернарду Перу (WTA 83) за 2 часа и 15 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Бернарда Пера (США) – Элина Свитолина (Украина) [13] – 6:7 (5:7), 6:7 (5:7)

В первой партии Свитолина уступала 2:4, но сумела вернуться и перевести игру на тай-брейк, в частности отыграв два скрытых сетбола в девятом гейме.

Во втором сете теннисистки забирали свои подачи до девятого гейма. Тогда Элина оформила брейк и вышла подавать на поединок, но Пера с третьего брейк-поинта все же сохранила себе шансы и осталась в матче. В итоге соперницы сделал еще по одному брейку, а Свитолина в 12-м гейме не реализовала два матчбола со счета 40:15.

Несмотря на трудности, украинка закрыла поединок на втором тай-брейке, дожав американку.

Это была вторая встреча соперниц. В 2013 году Элина переиграла Бернарду на турнире ITF в Праге.

Следующей оппоненткой Свитолиной будет четвертая ракетка мира из Италии Жасмин Паолини. В третьем круге Паолини выбила украинку Юлию Стародубцеву.

Свитолина на РГ-2025, помимо Перы, также уже прошла Зейнеп Сонмез и Анну Бондар. Элина в седьмой раз в карьере пробилась во вторую неделю французского мейджора и поборется за пятый четвертьфинал.

Элина осталась единственной украинской теннисисткой в женском одиночном разряде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарда Пера

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарда Пера

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарда Пера