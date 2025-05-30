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  4. Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
30 мая 2025, 23:28 | Обновлено 30 мая 2025, 23:41
5202
53

Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025

Элина в двух непростых сетах одержала победу над Бернардой Перой в третьем раунде слэма

30 мая 2025, 23:28 | Обновлено 30 мая 2025, 23:41
5202
53
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится в Париже на грунтовых кортах.

В 1/16 финала украинка в двух непростых сетах переиграла представительницу США Бернарду Перу (WTA 83) за 2 часа и 15 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Бернарда Пера (США) – Элина Свитолина (Украина) [13] – 6:7 (5:7), 6:7 (5:7)

В первой партии Свитолина уступала 2:4, но сумела вернуться и перевести игру на тай-брейк, в частности отыграв два скрытых сетбола в девятом гейме.

Во втором сете теннисистки забирали свои подачи до девятого гейма. Тогда Элина оформила брейк и вышла подавать на поединок, но Пера с третьего брейк-поинта все же сохранила себе шансы и осталась в матче. В итоге соперницы сделал еще по одному брейку, а Свитолина в 12-м гейме не реализовала два матчбола со счета 40:15.

Несмотря на трудности, украинка закрыла поединок на втором тай-брейке, дожав американку.

Это была вторая встреча соперниц. В 2013 году Элина переиграла Бернарду на турнире ITF в Праге.

Следующей оппоненткой Свитолиной будет четвертая ракетка мира из Италии Жасмин Паолини. В третьем круге Паолини выбила украинку Юлию Стародубцеву.

Свитолина на РГ-2025, помимо Перы, также уже прошла Зейнеп Сонмез и Анну Бондар. Элина в седьмой раз в карьере пробилась во вторую неделю французского мейджора и поборется за пятый четвертьфинал.

Элина осталась единственной украинской теннисисткой в женском одиночном разряде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарда Пера
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарда Пера
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарда Пера
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 53
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Vitason
Надо тяжко Еліна,але другої такої в нас немає!!! Учіться Марти ,Даяни..,як треба на жилах тягнутись до перемоги, молодець наша краща тенісистка в історії!!
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+20
Mystic_Healer
Еліна як завжди тягне весь український теніс
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+14
dimaprogs
Бернарда на грунті дуже крута. Хто бачив матч, той зрозуміє. Еліна молодець, тяжко, але впоралась!
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+12
Показать Скрыть 1 ответ
SosokDayany
Добре що в двох сетах справилась ,молодець красуня !
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+12
introvert
На цьому РГ Еліна чомусь знов збилась на свій колишній обережний, стопроцентно контратакуючий теніс. Віддаючи ініціативу суперницям в кожному матчі, чогось серйозного на мейджорах не досягти. Так, з такими як Пера достатньо і цього, хоча ледь-ледь. Але проти серйозних опоненток...
З позитиву: сподобався завершальний удар, ну і респект за зубами вигризені тай-брейки.
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+10
Андрій Заліщук
На фоні Іги чи бульбозавра, то такий рахунок виглядав солідно, але це ж Пера, ну як так Еля! В тебе 2 дні, щоб повністю переосмислити валідол проти суперниці, на перемогу якої ставили кеф в районі 7, дуже багато помилок, сьогодні була бліда тінь тої Елі, яка нещодавно катком пройшлася по суперницям в Руані, обіграла сильну Рибакіну, змогла щось протиставити сабакаленке, давай, відпочинь добре, і вийди на бій проти Жасмін наче це гра всього твого життя, вірю в тебе!
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+10
Показать Скрыть 1 ответ
sahka1981
Молодець!!! З перемогою!!!
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+10
Vlad Holl
Дві останні гри -це суцільний треш. Поки Еліна тягне і витягує , і велике дякую їй за це , бо інші в повній д...і. Чогось думаю , що і в наступній грі витягне . Вболівайте  і не журіться , все буде Україна.
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+9
Vadym Shcherban
Важко, дуже важко. Досвід та характер допомогли, та й сама Пера в деяких ключових моментах допомогла. Там де Еля ніяк не могла виграти брейк, то їй американка дарувала сама. Подача..... Краще промовчу, бо це капець повний. 2 подача, то відразу ж собі в мінус та потреба вибиратися з оборони. Ну як так? Добре, що так все скінчилося. Гарна гра, висока якість тенісу, ну а останній удар Еліни - то є вишенька на торті! Браво!
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+7
Обсервер Влад
Як разів 100 повторила українська коментаторша матчу: АЙЯЙЯЙ. Чим власне і можна описати увесь перебіг гри
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+7
Neptun
Зараз мені наставлять дізлайків, але я дуже незадоволений грою Єліни. Виграш кінцівок сетів в режимі "садо-мазо" то є добре, але навіщо доводити до цього? Реалізація вирішальних очок дуже хромає, і це  дуже тривожно перед матчами з більш статусними суперницями.
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+6
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Микола Захарченко
Перемога ! Матч сприймався на одному диханні . Американка за рахунок фізики чинила гідний опір , але воля до перемоги та клас Еліни переважив 🇺🇦✌️🔥
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+6
Disiny7
Мені Єля сподобалась, так не без старих хвороб, але ж характер лишився! І завершальний віннерс то як вішенка на торті. Далі буде
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+5
C.Пеклов
Молодець!Але мабуть не слід підтримувати на трибуні матчі Гаєля, це забирає в Еліни багато нервової енергії,якой потім бракує їй на своїх матчах(добре,що Гаєль вже тут закінчив).Очки за минулий РГ ,захистила,тепер бажаю удачі в наступному матчі,хай щастить!
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+5
VITASS
З перемогою Еліна Валідоліна.
За рахунку 4:3 попливла Пера. Але не змогла добавити. Дала шанс вернутися в гру. Попри надзусилля вже ж таки дотиснула. Характер нікуди не дівся. Рівний матч, переміг досвід. Вітання всім
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+5
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Павло
З Паоліні потрібно буде зовсім інший рівень стабільності демонструвати, аби на щось сподіватися 
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+4
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roman75zpr
Эля выигрывает во многом благодаря бойцовским качествам (если идут сбои в самой игре). Вгрызается в победу, как питбуль 
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+4
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Saltovka
Теперь надо за Стародубцеву отомстить!
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+2
Андрій Заліщук
В Паоліні завтра ще парна гра, хай там вимотають її суперниці)
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+1
Saltovka
По корту бьёт точнее чем пулемёчицца Анка.
Наша любимая Элина слобожанка!
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0
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