Стародубцева не сумела одолеть прошлогоднюю финалистку в 3-м раунде РГ-2025
Украинка в двух сетах потерпела поражение от Жасмин Паолини в матче 1/16 финала мейджора
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 81) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.
В третьем раунде украинка в двух сетах уступила четвертой ракетке мира и прошлогодней финалистке Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) за 1 час и 10 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала
Жасмин Паолини (Италия) [4] – Юлия Стародубцева (Украина) [LL] – 6:4, 6:1
Стародубцева впервые провела очное противостояние против Паолини. Юлия также впервые в карьере сыграла против теннисистки из топ-5 рейтинга WTA.
Для Юлии это был первый матч третьего круга на турнире Grand Slam. Стародубцева стартовала на Ролан Гаррос из квалификации, где проиграла в финальном раунде, но попала в основную сетку мейджора в статусе лаки-лузера. В основе РГ-2025 Юлия прошла Тамару Корпач и Анастасию Потапову.
Стародубцева продолжит играть в Париже в парном разряде, где вместе с Анастасией Децюк во втором круге поборется против Тимеи Бабош и Луизы Стефани.
Следующей соперницей Паолини будет либо Элина Свитолина, либо Бернарда Пера. Свитолина осталась единственной представительницей Украины в одиночном разряде Ролан Гаррос.
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В цілому за турнір +, але сьогодні, вибачте --.
Стародубцева витисла з цього РГ максимум можливого, а то й більше, тож точно залишить турнір з хорошим настроєм. І це взагалі-то досить підступний фактор. Тепер головне для неї не вважати, що життя вдалося, а впритул зосередитися на підготовці до трав`яного сезону... бо всі ми пам`ятаємо, що було після Пекіна.