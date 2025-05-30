Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева не сумела одолеть прошлогоднюю финалистку в 3-м раунде РГ-2025
Ролан Гаррос
30 мая 2025, 19:45 | Обновлено 30 мая 2025, 20:02
763
11

Стародубцева не сумела одолеть прошлогоднюю финалистку в 3-м раунде РГ-2025

Украинка в двух сетах потерпела поражение от Жасмин Паолини в матче 1/16 финала мейджора

30 мая 2025, 19:45 | Обновлено 30 мая 2025, 20:02
763
11
Стародубцева не сумела одолеть прошлогоднюю финалистку в 3-м раунде РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 81) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В третьем раунде украинка в двух сетах уступила четвертой ракетке мира и прошлогодней финалистке Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) за 1 час и 10 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Жасмин Паолини (Италия) [4] – Юлия Стародубцева (Украина) [LL] – 6:4, 6:1

Стародубцева впервые провела очное противостояние против Паолини. Юлия также впервые в карьере сыграла против теннисистки из топ-5 рейтинга WTA.

Для Юлии это был первый матч третьего круга на турнире Grand Slam. Стародубцева стартовала на Ролан Гаррос из квалификации, где проиграла в финальном раунде, но попала в основную сетку мейджора в статусе лаки-лузера. В основе РГ-2025 Юлия прошла Тамару Корпач и Анастасию Потапову.

Стародубцева продолжит играть в Париже в парном разряде, где вместе с Анастасией Децюк во втором круге поборется против Тимеи Бабош и Луизы Стефани.

Следующей соперницей Паолини будет либо Элина Свитолина, либо Бернарда Пера. Свитолина осталась единственной представительницей Украины в одиночном разряде Ролан Гаррос.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
По теме:
Ига может выдохнуть. Матч Рыбакина – Остапенко на РГ завершился разгромом
Л. Киченок / Павич – Като / Пютц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пока что уверенно. Действующая чемпионка Ролан Гаррос вышла в 1/8 финала
Жасмин Паолини Юлия Стародубцева Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный мир станет хуже. Как чемпионство Наполи повлияет на Серию А?
Футбол | 30 мая 2025, 12:44 21
Футбольный мир станет хуже. Как чемпионство Наполи повлияет на Серию А?
Футбольный мир станет хуже. Как чемпионство Наполи повлияет на Серию А?

Разбираемся, каким может быть итальянский футбол в последующие годы благодаря триумфу команды Конте

Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Бокс | 30 мая 2025, 02:50 0
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»

Джесси Родригес отреагировал на возвращение Мэнни Пакьяо

Юлия Стародубцева – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Теннис | 30.05.2025, 16:40
Юлия Стародубцева – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Юлия Стародубцева – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Футбол | 30.05.2025, 03:47
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
Футбол | 30.05.2025, 08:51
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vadym Shcherban
Від лакі лузера сьогодні залишився лише лузер. Почав дивитися при 4:4 з надією....але.....Жахлива гра в кінці першого сету та зовсім бездарно та безвольно у другому.
В цілому за турнір +, але сьогодні, вибачте --. 
Ответить
+2
introvert
Дивний старт гри, справжній парад помилок. Від Паоліні такого точно не очікував) А от те, що італійка першою зуміла взяти себе в руки (а отже, і прибрала до них контроль над грою), жодного подиву не викликає.
Стародубцева витисла з цього РГ максимум можливого, а то й більше, тож точно залишить турнір з хорошим настроєм. І це взагалі-то досить підступний фактор. Тепер головне для неї не вважати, що життя вдалося, а впритул зосередитися на підготовці до трав`яного сезону... бо всі ми пам`ятаємо, що було після Пекіна.
Ответить
+2
Serhii P.
Це було зрозуміло до матчу. Доведеться Еліні цього товстого гнома вибивати з турніру.
Ответить
+1
pawa
Без боротьби - яка може бути перемога?
Ответить
+1
Харьков
Не смогла Юля пройти Паолину... Хотя верили пройдёт... Надежда осталась лишь на Элину! Она не подведёт!
Ответить
0
Олег Мандрівник
Сказка закончилась. Ну Эля ещё может дальше пройти
Ответить
0
Андрій Заліщук
Почнімо з того, що Юлі пощастило потрапити в основу через зняття Кирсті, так би її взагалі не мало бути, але добре, що так склалося і дійшла до 3 раунду, удачі в подальшому тобі, Юля, і окреме дякую за вибиту губасту кацапку
Ответить
0
Disiny7
На жаль Юля не була схожа сьогодні на себе, відсутній вогник в очах, та й ніженькі чомусь затремтіли. Тому Жасмін навіть не довелося включатися на повну. Але, так тримати, в лайві вже 65, принаймні не буде квалу на Вімі. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Ще в 1 сеті Юля намагалася нав'язувати боротьбу,але ж подача і знов ця подача підводила,а в 2 сеті взагалі нічого не виходило,а Юля ще і боялася ризикувати,тільки перекидала через сітку та і то не вдало.За турнір і позитивні емоції дякую,бажаю успіху в парі!
Ответить
0
Обсервер Влад
Кумедно виглядає, коли розмір ракетки в половину росту тенісистки) Це єдине варте уваги спостереження на основі цього матчу.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
29.05.2025, 17:07 4
Футбол
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
29.05.2025, 07:37 1
Бокс
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
29.05.2025, 07:48 9
Футбол
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
29.05.2025, 07:00 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
30.05.2025, 07:40 1
Бокс
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
28.05.2025, 19:25 4
Футбол
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:15 53
Теннис
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
29.05.2025, 12:44 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем