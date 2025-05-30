Стародубцева не сумела одолеть прошлогоднюю финалистку в 3-м раунде РГ-2025

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 81) завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В третьем раунде украинка в двух сетах уступила четвертой ракетке мира и прошлогодней финалистке Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) за 1 час и 10 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Жасмин Паолини (Италия) [4] – Юлия Стародубцева (Украина) [LL] – 6:4, 6:1

Стародубцева впервые провела очное противостояние против Паолини. Юлия также впервые в карьере сыграла против теннисистки из топ-5 рейтинга WTA.

Для Юлии это был первый матч третьего круга на турнире Grand Slam. Стародубцева стартовала на Ролан Гаррос из квалификации, где проиграла в финальном раунде, но попала в основную сетку мейджора в статусе лаки-лузера. В основе РГ-2025 Юлия прошла Тамару Корпач и Анастасию Потапову.

Стародубцева продолжит играть в Париже в парном разряде, где вместе с Анастасией Децюк во втором круге поборется против Тимеи Бабош и Луизы Стефани.

Следующей соперницей Паолини будет либо Элина Свитолина, либо Бернарда Пера. Свитолина осталась единственной представительницей Украины в одиночном разряде Ролан Гаррос.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини