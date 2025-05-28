Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Ролан Гаррос
28 мая 2025, 17:15 | Обновлено 28 мая 2025, 17:29
2219
21

Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025

Юлия разобралась с Анастасией Потаповой и пробилась в 1/16 финала мейджора в Париже

28 мая 2025, 17:15 | Обновлено 28 мая 2025, 17:29
2219
21
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTА 81) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2025 на грунтовых кортах Парижа.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» россиянку Анастасию Потапову (WTA 37) за 1 час и 42 минуты.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [LL] – Анастасия Потапова – 7:6 (7:4), 6:2

Стародубцева впервые провела очное противостояние против Потаповой.

Юлия стартовала на французском мейджоре из квалификации, где в финальном раунде уступила Саре Бейлек. Но украинка попала в основу как лаки-лузер и уже успела выиграть два матча. В 1/64 финала Юлия прошла Тамару Корпач.

Следующей соперницей Юлии будет четвертая ракетка мира Жасмни Паолини (Италия), у которой сейчас винстрик из восьми матчей. До старта Ролан Гаррос Жасмин стала чемпионкой тысячника в Риме.

Стародубцева впервые в карьере сыграет в третьем круге турнира Grand Slam. Ранее ее лучшим результатом на слэмах был второй круг Уимблдона в 2024 году.

Юлия добыла пятую победу над теннисисткой из топ-50 рейтинга WTA в 12 матчах.

По теме:
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Киченок и Кенин в статусе фавориток проиграли стартовый матч на РГ-2025
Монфис стал рекордсменом РГ по количеству выигранных пятисетовых матчей
Юлия Стародубцева Анастасия Потапова Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВИТОЛИНА: «Я чувствую много ненависти не только к путину, но и к россии»
Теннис | 28 мая 2025, 14:27 5
СВИТОЛИНА: «Я чувствую много ненависти не только к путину, но и к россии»
СВИТОЛИНА: «Я чувствую много ненависти не только к путину, но и к россии»

Украинская теннисистка дала интервью британскому лорду Майклу Эшкрофту

Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Футбол | 28 мая 2025, 07:30 7
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе

Бывший полузащитник сборной Украины отреагировал на слова Олега Симороза

Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Футбол | 28.05.2025, 06:23
Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Биатлон | 27.05.2025, 20:44
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Воин ВСУ: «Алиев, наслаждайся. Скоро тебя лишат этого права»
Футбол | 28.05.2025, 13:43
Воин ВСУ: «Алиев, наслаждайся. Скоро тебя лишат этого права»
Воин ВСУ: «Алиев, наслаждайся. Скоро тебя лишат этого права»
Комментарии 21
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nostradamus
Москаляку на гілляку!
❤️
Ответить
+8
Fdail
У лайві тепер 64 , тож про кваліфікації можна буде вже забути до шоломів. З Паоліні шансів небагато, але вони принаймні є. Китаянка змогла забрати сет , тому за найкращої гри, Юля може дати жару. Удачі!
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
Pasha007
Кацапіну на дно
Ответить
+5
Обсервер Влад
Ну все, за цей Шолом Юля уже заробила собі на хліб з маслом до кінця року, тепер можна з чистою совістю видихнути
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Vadym Shcherban
Дивився Юлю паралельно з Еліною. Юля навіть сьогодні сподобалась більше: запал в очах, видно зарядженність та безмежне бажання перемоги. Браво!!!
Ответить
+3
Pasha007
Як Юлічка грала?))))просто Богиня порівняно з Костюк...
Ответить
+3
Показать Скрыть 5 ответов
Sashamar
Якби Юля виграла всі матчі кваліфікації, можна було б спитати: "П'ять ігор поспіль виграла, ще п'ять зможеш"?  На жаль така постановка питання дещо некоректна . Але!
Норму на цей турнір Юля вже виконала . Тепер може грати в своє задоволення, не дивлячись на результат. І пройде далі. 
"Это просто праздник какой-то!" 
Ответить
+2
C.Пеклов
Молодчинка!Ось це сьогодня-справжня Юля.Так тримати!Хоча вітер добре заважав при виконанні подач,Юля справилась з цим набагато краще суперниці.Бажаю перемоги й в наступному матчі!
Ответить
+1
Dynamivetc
Вітаю! Слава Україні - Героям слава!
Ответить
0
mevast
А якщо інші наші проведуть стільки поєдинків на РГ, як Юлія? Це було б неймовірно. 
Ответить
0
introvert
На те, як потапова сьогодні боролась з вітром, без сліз дивитись було неможливо)) І хоч сльози були від сміху, але вечором, коли на корт вийде Даяна, яка любить такі умови не більше за болотну, вони можуть змінитися на сльози розпачу. Тож будемо сподіватися, що до вечора вітер трохи вщухне.
Минулого року Юлі категорично не щастило зі статусом ЛЛ, але на цьому РГ вона отримала компенсацію, використавши приставку "лакі" по повній. Ну, раз настільки поперло, треба продовжувати кувати те залізо)
Ответить
-1
Barabashovo
Браво, браво, браво! У буков Юлия была андердогом, но мы то Харьковчане верили и болели за тебя! И наша харьковская энергия передалась тебе на корт!
Гордицца и радовацца! Победы над соперницами из болот особо сладки!
Ответить
-2
Pat_riot
Браво Джулія!
Ответить
-2
Андрій Заліщук
Молодець Юля, довела таки, що чисто випадково не потрапила в основу, тепер ти в 3 раунді РГ, далі Паоліні, з якою при певних обставинах можна боротися, а потапова сьогодні добре налажала з тим вітром ще, удачі в наступних матчах!!!
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он лучший игрок нашего чемпионата»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он лучший игрок нашего чемпионата»
26.05.2025, 23:27 1
Футбол
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
27.05.2025, 17:51 42
Футбол
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
27.05.2025, 18:01 7
Теннис
Тайсон Фьюри признался, кто причинил ему больше боли, чем Усик
Тайсон Фьюри признался, кто причинил ему больше боли, чем Усик
26.05.2025, 23:08 1
Бокс
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
Мендеш нашел для Лунина новый клуб. Но у Андрея другие планы
27.05.2025, 08:25 9
Футбол
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
28.05.2025, 00:33
Теннис
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
28.05.2025, 04:55 7
Футбол
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
28.05.2025, 05:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем