Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTА 81) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2025 на грунтовых кортах Парижа.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» россиянку Анастасию Потапову (WTA 37) за 1 час и 42 минуты.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [LL] – Анастасия Потапова – 7:6 (7:4), 6:2

Стародубцева впервые провела очное противостояние против Потаповой.

Юлия стартовала на французском мейджоре из квалификации, где в финальном раунде уступила Саре Бейлек. Но украинка попала в основу как лаки-лузер и уже успела выиграть два матча. В 1/64 финала Юлия прошла Тамару Корпач.

Следующей соперницей Юлии будет четвертая ракетка мира Жасмни Паолини (Италия), у которой сейчас винстрик из восьми матчей. До старта Ролан Гаррос Жасмин стала чемпионкой тысячника в Риме.

Стародубцева впервые в карьере сыграет в третьем круге турнира Grand Slam. Ранее ее лучшим результатом на слэмах был второй круг Уимблдона в 2024 году.

Юлия добыла пятую победу над теннисисткой из топ-50 рейтинга WTA в 12 матчах.