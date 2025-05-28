Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Юлия разобралась с Анастасией Потаповой и пробилась в 1/16 финала мейджора в Париже
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTА 81) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2025 на грунтовых кортах Парижа.
Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла «нейтральную» россиянку Анастасию Потапову (WTA 37) за 1 час и 42 минуты.
Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала
Юлия Стародубцева (Украина) [LL] – Анастасия Потапова – 7:6 (7:4), 6:2
Стародубцева впервые провела очное противостояние против Потаповой.
Юлия стартовала на французском мейджоре из квалификации, где в финальном раунде уступила Саре Бейлек. Но украинка попала в основу как лаки-лузер и уже успела выиграть два матча. В 1/64 финала Юлия прошла Тамару Корпач.
Следующей соперницей Юлии будет четвертая ракетка мира Жасмни Паолини (Италия), у которой сейчас винстрик из восьми матчей. До старта Ролан Гаррос Жасмин стала чемпионкой тысячника в Риме.
Стародубцева впервые в карьере сыграет в третьем круге турнира Grand Slam. Ранее ее лучшим результатом на слэмах был второй круг Уимблдона в 2024 году.
Юлия добыла пятую победу над теннисисткой из топ-50 рейтинга WTA в 12 матчах.
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❤️
Норму на цей турнір Юля вже виконала . Тепер може грати в своє задоволення, не дивлячись на результат. І пройде далі.
"Это просто праздник какой-то!"
Минулого року Юлі категорично не щастило зі статусом ЛЛ, але на цьому РГ вона отримала компенсацію, використавши приставку "лакі" по повній. Ну, раз настільки поперло, треба продовжувати кувати те залізо)
Гордицца и радовацца! Победы над соперницами из болот особо сладки!