Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Радукану перед матчем со Свентек раскритиковала организаторов Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
28 мая 2025, 12:31 |
310
0

Радукану перед матчем со Свентек раскритиковала организаторов Ролан Гаррос

28 мая Эмма встретится с Игой на центральном корте турнира в поединке 1/32 финала

28 мая 2025, 12:31 |
310
0
Радукану перед матчем со Свентек раскритиковала организаторов Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

28 мая британская теннисистка и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану сыграет с пятой ракеткой мира Игой Свентек из Польши в матче 1/32 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

Накануне противостояния Эмма раскритиковала организаторов Ролан Гаррос:

«Мне кажется, что некоторые игроки получают привилегированное отношение. Организаторы не помогают нам в том плане, что мы не получаем нужное количество времени для тренировок на главных кортах.

Все совсем иначе по сравнению с дополнительными кортами… Хотелось бы, чтобы нам давали больше возможностей тренироваться на стадионах или больших аренах, особенно, если нам предстоит там играть».

Радукану и Свентек выйдут на центральный корт (имени Филиппа-Шатрие) французского мейджора ориентировочно в 16:30 по Киеву.

На старте слэма в Париже Эмма прошла Ван Синьюй (девушки играли на корте №8), а Свентек разобралась с Ребеккой Шрамковой на Шатрие.

По теме:
Юлия Стародубцева – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Калинина / Сюй Ифань – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева – Анастасия Потапова. Прогноз, анонс на матч Ролан Гаррос
Эмма Радукану Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Футбол | 28 мая 2025, 06:23 26
Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций
Прогноз изменился. Аналитики отправляют Динамо и Шахтер в Лигу конференций

Украину в еврокубках будут представлять 4 команды, но сколько пройдут отбор?

Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
Футбол | 27 мая 2025, 19:00 84
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду

Украинец имеет шанс получить медаль победителя Лиги конференций

Федецкий назвал впечатляющую сумму, которую ему должен Коломойский
Футбол | 28.05.2025, 08:49
Федецкий назвал впечатляющую сумму, которую ему должен Коломойский
Федецкий назвал впечатляющую сумму, которую ему должен Коломойский
Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами
Футбол | 27.05.2025, 18:56
Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами
Есть предложение. Роналду выбирает между двумя клубами
Определена соперница Калининой в 1/32 финала Ролан Гаррос 2025
Теннис | 27.05.2025, 21:15
Определена соперница Калининой в 1/32 финала Ролан Гаррос 2025
Определена соперница Калининой в 1/32 финала Ролан Гаррос 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
26.05.2025, 09:02 10
Футбол
Не пожалеют денег. Реал нашел таланта, который лучше Ламина Ямаля
Не пожалеют денег. Реал нашел таланта, который лучше Ламина Ямаля
26.05.2025, 08:53 3
Футбол
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
26.05.2025, 09:46 19
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
26.05.2025, 09:55 2
Хоккей
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
26.05.2025, 08:59
Бокс
Провели 13 лет. Двухразовая олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двухразовая олимпийская чемпионка сообщила о разводе
27.05.2025, 20:44 1
Биатлон
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
26.05.2025, 20:45 28
Футбол
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
26.05.2025, 17:40 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем