Радукану перед матчем со Свентек раскритиковала организаторов Ролан Гаррос
28 мая Эмма встретится с Игой на центральном корте турнира в поединке 1/32 финала
28 мая британская теннисистка и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану сыграет с пятой ракеткой мира Игой Свентек из Польши в матче 1/32 финала Открытого чемпионата Франции 2025.
Накануне противостояния Эмма раскритиковала организаторов Ролан Гаррос:
«Мне кажется, что некоторые игроки получают привилегированное отношение. Организаторы не помогают нам в том плане, что мы не получаем нужное количество времени для тренировок на главных кортах.
Все совсем иначе по сравнению с дополнительными кортами… Хотелось бы, чтобы нам давали больше возможностей тренироваться на стадионах или больших аренах, особенно, если нам предстоит там играть».
Радукану и Свентек выйдут на центральный корт (имени Филиппа-Шатрие) французского мейджора ориентировочно в 16:30 по Киеву.
На старте слэма в Париже Эмма прошла Ван Синьюй (девушки играли на корте №8), а Свентек разобралась с Ребеккой Шрамковой на Шатрие.
Ahead of her clash with Swiatek, Raducanu expressed frustration at the lack of practice on the big courts— TennisONE App (@TennisONEApp) May 27, 2025
“I feel like certain players get preferential treatment. It’s very different from the annex…I wish they’d give us more opportunities on stadium or bigger courts..”
🎥: FFT pic.twitter.com/oBcL9RCGMm
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