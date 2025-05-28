Радукану перед матчем со Свентек раскритиковала организаторов Ролан Гаррос

28 мая британская теннисистка и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану сыграет с пятой ракеткой мира Игой Свентек из Польши в матче 1/32 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

Накануне противостояния Эмма раскритиковала организаторов Ролан Гаррос:

«Мне кажется, что некоторые игроки получают привилегированное отношение. Организаторы не помогают нам в том плане, что мы не получаем нужное количество времени для тренировок на главных кортах.

Все совсем иначе по сравнению с дополнительными кортами… Хотелось бы, чтобы нам давали больше возможностей тренироваться на стадионах или больших аренах, особенно, если нам предстоит там играть».

Радукану и Свентек выйдут на центральный корт (имени Филиппа-Шатрие) французского мейджора ориентировочно в 16:30 по Киеву.

На старте слэма в Париже Эмма прошла Ван Синьюй (девушки играли на корте №8), а Свентек разобралась с Ребеккой Шрамковой на Шатрие.