Радукану перед матчем со Свентек раскритиковала организаторов Ролан Гаррос

28 мая британская теннисистка и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану сыграет с пятой ракеткой мира Игой Свентек из Польши в матче 1/32 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

Накануне противостояния Эмма раскритиковала организаторов Ролан Гаррос:

«Мне кажется, что некоторые игроки получают привилегированное отношение. Организаторы не помогают нам в том плане, что мы не получаем нужное количество времени для тренировок на главных кортах.

Все совсем иначе по сравнению с дополнительными кортами… Хотелось бы, чтобы нам давали больше возможностей тренироваться на стадионах или больших аренах, особенно, если нам предстоит там играть».

Радукану и Свентек выйдут на центральный корт (имени Филиппа-Шатрие) французского мейджора ориентировочно в 16:30 по Киеву.

На старте слэма в Париже Эмма прошла Ван Синьюй (девушки играли на корте №8), а Свентек разобралась с Ребеккой Шрамковой на Шатрие.

Ahead of her clash with Swiatek, Raducanu expressed frustration at the lack of practice on the big courts



“I feel like certain players get preferential treatment. It’s very different from the annex…I wish they’d give us more opportunities on stadium or bigger courts..”



🎥: FFT pic.twitter.com/oBcL9RCGMm