Гол Патрика и 3 незабитых пенальти. Интернасьональ разгромил соперника

23 мая в ответном матче 1/16 финала Кубка Бразилии встречались «Маракана» и «Интернасьональ».

Первый матч выиграли гости со счетом 0:1.

В этом матче игроки «Интернасьоналя» полностью переигрывали соперника, но в первом тайме, кроме незабитого пенальти Аланом Патриком, больше ничего создано не было.

Вторая половина игры началась с красивого гола того же Алана Патрика. Экс-игрок донецкого «Шахтера» положил мяч в ворота со штрафного.

На 62-й минуте форвард «Интернасьоналя» Уэсли не забил пенальти, а через восемь минут не реализовал одиннадцатиметровый Алан Патрик.

Несмотря на три незабитых пенальти, гости дожали соперника. Еще по голу забили Уэсли и Ромеро.

Кубок Бразилии. 1/16 финала

Маракана – Интернасьональ – 0:3 (первый матч – 0:1)

Голы: Алан Патрик, 50, Уэсли, 73, Ромеро, 86

На 33-й и 70-й минутах Алан Патрик не реализовал пенальти. Также на 62-й Уэсли не забил одиннадцатиметровый.

