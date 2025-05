«Голы Трубин будет забивать?» Болельщики – о выборе Реброва

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал состав национальной команды на товарищеский турнир, который пройдет в Канаде. 7 июня сборная Украины сыграет против Канады, а 10 – против сборной Новой Зеландии.

В заявке Сергея Реброва всего один форвард – Роман Яремчук. В Канаде за сборную не сыграют Артем Довбик и Владислав Ванат. Выбор Реброва вызвал вопросы у болельщиков.

ivanZ1226: Чачуа не заслужил??? После такого сезона можно было дать шанс, еще и в товарищеском турнире.

Олексій Ісаєв: Мне кажется слишком много нападающих в заявке.

Михайло: Михайленко и Чеберко? Здесь конечно влияет и Евро ю21, но подбор печальный, особенно интересно почему не взять второго форварда условного Филиппова, Сикана или Твердохлеба того же, однако 5 вингеров на две позиции и без альтернативы Яремчуку на острие.

Akim: Хорошо, тогда, где Крупский которого хвалил Ребров в интервью еще в марте, когда был прошлый сбор? Друзья надо Анчелотти к нам в сборную, а не к бразильцам). И еще вопрос если не дай бог сломается Яремчук кто будет в нападении????

Макс: Интересно, как Яремчук будет играть весь матч.

Сєва: Честно. Ожидалось больше, на товарищеский турнир.

Дарья Кочуг: Один вопрос к Реброву, почему только один нападающий. Неужели в УПЛ не нашлось хотя бы еще одного более-менее нормального. Неужели все нормальные нападающие в молодежке, а на уровне 23+ нет ни одного, кроме Яремчука и травмированного Довбика.

Nazariy: Где многоуважаемый Андрей Николаевич Ярмоленко?

Олена Свищ: Михайличенко родственник Реброва? Так Бражко не вызывали потому что не в форме, а Назарина в форме, Назаренко, Чеберко (кто это), Михайличенко, они в форме!!! При всем уважении к Калюжному, но ноги он кому-то точно переломает, потому что когда не хватает качества, начинается агрессия и не всегда здоровая!!! Зато нападающих, аж один, я так понимаю мы забивать не планируем, в прошлый раз был автобус, а сейчас уже фуру выставят!!

Петро: Голы Трубин будет забивать? А ж один нападающий.

🇨🇦 Head coach of the Ukrainian NT Serhiy Rebrov has announced the list of players he has called up to prepare for the matches of the Canadian Shield tournament in Toronto in June.



🗓️ 07/06 🤝 Canada

🗓️ 10/06 🤝 New Zealand pic.twitter.com/55PDeHnGtv