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  4. «Голы Трубин будет забивать?» Болельщики – о выборе Реброва
Сборная УКРАИНЫ
20 мая 2025, 11:18 | Обновлено 20 мая 2025, 11:34
544
2

«Голы Трубин будет забивать?» Болельщики – о выборе Реброва

Сергей Ребров огласил заявку сборной Украины на международный турнир в Канаде

20 мая 2025, 11:18 | Обновлено 20 мая 2025, 11:34
544
2
«Голы Трубин будет забивать?» Болельщики – о выборе Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал состав национальной команды на товарищеский турнир, который пройдет в Канаде. 7 июня сборная Украины сыграет против Канады, а 10 – против сборной Новой Зеландии.

В заявке Сергея Реброва всего один форвард – Роман Яремчук. В Канаде за сборную не сыграют Артем Довбик и Владислав Ванат. Выбор Реброва вызвал вопросы у болельщиков.

ivanZ1226: Чачуа не заслужил??? После такого сезона можно было дать шанс, еще и в товарищеском турнире.

Олексій Ісаєв: Мне кажется слишком много нападающих в заявке.

Михайло: Михайленко и Чеберко? Здесь конечно влияет и Евро ю21, но подбор печальный, особенно интересно почему не взять второго форварда условного Филиппова, Сикана или Твердохлеба того же, однако 5 вингеров на две позиции и без альтернативы Яремчуку на острие.

Akim: Хорошо, тогда, где Крупский которого хвалил Ребров в интервью еще в марте, когда был прошлый сбор? Друзья надо Анчелотти к нам в сборную, а не к бразильцам). И еще вопрос если не дай бог сломается Яремчук кто будет в нападении????

Макс: Интересно, как Яремчук будет играть весь матч.

Сєва: Честно. Ожидалось больше, на товарищеский турнир.

Дарья Кочуг: Один вопрос к Реброву, почему только один нападающий. Неужели в УПЛ не нашлось хотя бы еще одного более-менее нормального. Неужели все нормальные нападающие в молодежке, а на уровне 23+ нет ни одного, кроме Яремчука и травмированного Довбика.

Nazariy: Где многоуважаемый Андрей Николаевич Ярмоленко?

Олена Свищ: Михайличенко родственник Реброва? Так Бражко не вызывали потому что не в форме, а Назарина в форме, Назаренко, Чеберко (кто это), Михайличенко, они в форме!!! При всем уважении к Калюжному, но ноги он кому-то точно переломает, потому что когда не хватает качества, начинается агрессия и не всегда здоровая!!! Зато нападающих, аж один, я так понимаю мы забивать не планируем, в прошлый раз был автобус, а сейчас уже фуру выставят!!

Петро: Голы Трубин будет забивать? А ж один нападающий.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Канады по футболу сборная Новой Зеландии по футболу Владислав Ванат Артем Довбик Роман Яремчук Анатолий Трубин
Сергей Турчак Источник: Telegram
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Перець
Та ні один Яремчук
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osokor
Маразм все сильніший...
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