Только один форвард. Ребров назвал заявку сборной Украины на матчи в Канаде
Команда проведет два контрольных матча
Наставник сборной Украины Сергей Ребров назвал состав национальной команды на контрольные матчи, которые пройдут в Канаде. 7 июня команда сыграет против Канады, а 10 – против Новой Зеландии.
Игры являются подготовкой к осеннему старту отбора на ЧМ-2026.
Отметим, что в списке только один нападающий – Роман Яремчук. В составе нет Артема Довбика (ранее сообщалось о травме) и лучшего бомбардира сезона УПЛ Владислава Ваната.
Нет в списке и Андрея Ярмоленко.
Зато дебютный вызов получил хавбек «Динамо» Николай Михайленко.
Вратари: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).
Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — «Шахтер» Донецк), Владислав Дубинчак, Александр Тымчик (оба — «Динамо» Киев), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Александр Мартынюк («Александрия»), Илья Забарный («Борнмут», Англия, Англия) Евгений Чеберко («Коламбус Крю» Колумбус, США).
Полузащитники: Николай Шапаренко, Николай Михайленко, Александр Пихаленок, Владислав Кабаев (все — «Динамо» Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина, Артем Бондаренко (все — «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — «Полесье» Житомир), Иван Калюжный («Александрия»), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Александр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Турция).
Нападающий: Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция).
Резервный список
Георгий Бущан («Аль-Шабаб» Эр-Рияд, Саудовская Аравия), Александр Сваток («Остин», США), Ефим Конопля, Дмитрий Крыськив (оба – «Шахтер» Донецк).
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Збірники єднають!
І ДК⚪🔵, і ⚒️Гірники🧡🖤
Разом вболівають!
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З Нью Зіланд🇳🇿 і Канадою🇨🇦
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Збірна хай 😸Кота порадує -
Щоб зайшовся муркотінням! 😊