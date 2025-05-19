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Чемпионат мира
19 мая 2025, 18:13 | Обновлено 19 мая 2025, 18:50
3513
20

Только один форвард. Ребров назвал заявку сборной Украины на матчи в Канаде

Команда проведет два контрольных матча

19 мая 2025, 18:13 | Обновлено 19 мая 2025, 18:50
3513
20
Только один форвард. Ребров назвал заявку сборной Украины на матчи в Канаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярмоленко и Яремчук

Наставник сборной Украины Сергей Ребров назвал состав национальной команды на контрольные матчи, которые пройдут в Канаде. 7 июня команда сыграет против Канады, а 10 – против Новой Зеландии.

Игры являются подготовкой к осеннему старту отбора на ЧМ-2026.

Отметим, что в списке только один нападающий – Роман Яремчук. В составе нет Артема Довбика (ранее сообщалось о травме) и лучшего бомбардира сезона УПЛ Владислава Ваната.

Нет в списке и Андрея Ярмоленко.

Зато дебютный вызов получил хавбек «Динамо» Николай Михайленко.

Вратари: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — «Шахтер» Донецк), Владислав Дубинчак, Александр Тымчик (оба — «Динамо» Киев), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Александр Мартынюк («Александрия»), Илья Забарный («Борнмут», Англия, Англия) Евгений Чеберко («Коламбус Крю» Колумбус, США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Николай Михайленко, Александр Пихаленок, Владислав Кабаев (все — «Динамо» Киев), Георгий Судаков, Егор Назарина, Артем Бондаренко (все — «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — «Полесье» Житомир), Иван Калюжный («Александрия»), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Александр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Турция).

Нападающий: Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция).

Резервный список

Георгий Бущан («Аль-Шабаб» Эр-Рияд, Саудовская Аравия), Александр Сваток («Остин», США), Ефим Конопля, Дмитрий Крыськив (оба – «Шахтер» Донецк).

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 20
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Антон Корзун
Це ще раз доводить що Ребров лайно як тренер і як людина бере тільки проплачених та колишніх дружбанів. Один форвард цим все сказано в який футбол буде грати цей тренер. Чи на дві гри ніхто незахотів їхати. Тоді це вина селекціонерів які чи тренерів молодіжок які не достукались до молодих гравців. Чому не награвати того ж Степанова у таких матчах дивно це все, виходить розвиток команди це лише фікція а  збірна України з футболу і досі лишається закритим клубом для приближених.
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+3
Alex
У Ваната травма?
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+3
Vitalii
Назарина?)))
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+2
Сказки ДАмбаса
Збірна без Ярмоли все одно що шлюбна ніч без нареченої.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
BAZA1981
Товариські матчі, але жодної нової людини. Чому б наприклад не дати шанс Чачуа з Карпат? Хіба він не заслужив грою в ЧУ?
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+1
FunnyCat_____
а где Ванат?
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+1
TarasTaras94
Дуже дивне рішення. Ну окей, Довбик наче трамований, а Ванат? Хороший же сезон проводить. Ну якщо Ванат не підходить то ще є варіанти. Ну типу з одним форвардом їхати це прям дуже неочевидне рішення, навіть якщо це лише товарняк 
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0
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Gargantua81
не понятно отсутсвие Ваната.
Очень хочу посмотреть Михайленко в сборной. Самый быстро прогрессирующий игрокДинамо на сегодня.
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0
DK2025
Очень некрасиво по отношению к Ярмоле. А лучшего бомбардира этого и предыдущего чемпов по какой причине не берут, слишком нервный? Ванат более нервный, чем к примеру, самосвал Калюжный?! На товарищеские матчи можно было бы и больше напов пробовать, но состав сборной Реброву по прежнему диктуют с лондонской лужайки. Через Платова. Противно это все
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0
DK2025
НИКОГДА не будет толку от сборной, в которую попадают не за футбольные заслуги, а по принципам кумовства, телефонных указаний сверху и за деньги. ИМХО. Можете минусовать
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-1
SviSviLevenko
Я так розумію, якщо у Яремчука щось піде не так, забивати буде Зінченко? Тіки 1 форвард - то мем. Матчі - товариські. Може, є сенс викликати когось з середняків УПЛ? Кваліфікація до ЧС немала, а якщо там не буде Довбика та Ваната? Було б гарно отримати варіанти або дізнатися точно, що таких немає.
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-3
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Хоч це лиш товарняки -
Збірники єднають!
І ДК⚪🔵, і ⚒️Гірники🧡🖤
Разом вболівають!
💙💛💙💛💙💛
З Нью Зіланд🇳🇿 і Канадою🇨🇦
Матчів жду із нетерпінням!
Збірна хай 😸Кота порадує -
Щоб зайшовся муркотінням! 😊
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-4
Нет ЛГБТ/Стоп гомосексуалист fanny😺
Ничего не имею против геев, ну сыграла природа с Жекой такую шутку. С другой стороны имею мнение, что геям на спортивных сайтах делать нечего, их место на гейпарадах.
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-5
Показать Скрыть 2 ответа
Bond.v.v.
Буду,і в Канаді Сватка потрібно було переглянути .
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-11
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Ось і круто. А то УПЛ от-от завершиться, тож маю надію зустрічати 😸Мурлику на матчах 🇺🇦Збірної і клубного ЧС! Ну а там вже і літні товарняки Шахти і ДК, далі кваліфаї ЛЧ... 😊
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-11
Показать Скрыть 1 ответ
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