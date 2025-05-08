Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
Элина в двух сетах переиграла Джессику Бузас Манейро во втором раунде тысячника в Италии
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.
Во втором раунде (первый круг Элина пропустила благодаря посеву) украинка в двух непростых сетах переиграла представительницу Испании Джессику Бузас Манейро (WTA 72) за 1 час и 43 минуты.
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала
Элина Свитолина (Украина) [16] – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:4, 7:6 (7:2)
В первой партии Свитолина дважды отыграла брейк, а во второй позволила сопернице довести игру до тай-брейка со счета 4:1. Несмотря на сложности, Элина сумела закрыть за собой поединок в двух сетах.
Элина провела третье очное противостояние против Джессики и добыла третью победу, в частности вторую в 2025 году. 18 апреля Свитолина разобралась с Бузас Манейро в четвертьфинале соревнований WTA 250 в Руане.
Следующей соперницей Свитолиной будет американка Хейли Баптист (WTA 90), которая в своем поединке второго раунда выиграла у 19-й сеяной «нейтралки» Людмилы Самсоновой (WTA 21).
Элина 11-й раз выступает на кортах столицы Италии. Ее лучшим результатом является трофей, который она выигрывала дважды: в 2017 и 2018 годах.
In control 🎮@ElinaSvitolina shines in Rome after defeating Bouzas Manerio in straight sets 6-4, 7-6(2). #IBI25 pic.twitter.com/hnB231vD36— wta (@WTA) May 8, 2025
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лась не тільки впевненість, а і мотивація. Сьогодні хватило для проходження далі. Потім надо додавати. Бо буде біда. Мені так здалося.