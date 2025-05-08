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  4. Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
WTA
08 мая 2025, 20:43 | Обновлено 08 мая 2025, 21:30
4658
17

Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы

Элина в двух сетах переиграла Джессику Бузас Манейро во втором раунде тысячника в Италии

08 мая 2025, 20:43 | Обновлено 08 мая 2025, 21:30
4658
17
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде (первый круг Элина пропустила благодаря посеву) украинка в двух непростых сетах переиграла представительницу Испании Джессику Бузас Манейро (WTA 72) за 1 час и 43 минуты.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [16] – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:4, 7:6 (7:2)

В первой партии Свитолина дважды отыграла брейк, а во второй позволила сопернице довести игру до тай-брейка со счета 4:1. Несмотря на сложности, Элина сумела закрыть за собой поединок в двух сетах.

Элина провела третье очное противостояние против Джессики и добыла третью победу, в частности вторую в 2025 году. 18 апреля Свитолина разобралась с Бузас Манейро в четвертьфинале соревнований WTA 250 в Руане.

Следующей соперницей Свитолиной будет американка Хейли Баптист (WTA 90), которая в своем поединке второго раунда выиграла у 19-й сеяной «нейтралки» Людмилы Самсоновой (WTA 21).

Элина 11-й раз выступает на кортах столицы Италии. Ее лучшим результатом является трофей, который она выигрывала дважды: в 2017 и 2018 годах.

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Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Джессика Бузас Манейро WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 17
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C.Пеклов
Молодець, сьогодні не клеїлася подача,та й гра не давалася, але все ж перемогла на класі
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+6
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Fdguijvxw
Молодець.
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+3
Sashamar
Іспанка пристосовується до Еліни, можливо, краще, ніж Еліна до іспанки. Або, можливо, просто покриття, як кажуть, не зайшло. Хоч руки-ноги й повинні пам'ятати. В будь-якому разі важкий старт можливий де завгодно і в кого завгодно. Нічого ще не пропало.
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+3
VITASS
по довжині сьогодні біда , біля сітки біда, подача таке. але надіюсь була проста недооцінка
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+3
Андрій Заліщук
Якийсь важкий старт для Елі, будемо вважати, що це був матч життя для Джесіки і вона реально потужно грала, далі Баптист, нічим не краще іспанки, Еля зберися, шлях до 1/8 тобі відкрито, а там уже побачимо
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+3
Neptun
Дуже невиразно і непереконливо. Кудись подівпа
лась не тільки впевненість, а і мотивація. Сьогодні хватило для проходження далі. Потім надо додавати. Бо буде біда. Мені так здалося. 
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+1
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Vlad Holl
В Мадриді  була одна Еліна , зараз зовсім інша. Що буде далі важко сказати , але треба грати без нервів.Перемога на класі і не більше . Великі перепади в грі 4-1 і тут тобі 4-5  . Важка і безініциативна.
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-1
Артур Отаманчук
Красивая победа, хотя Манейро много фолила.
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-1
apepa
Финал Свитолина - Костюк??
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-2
Bernard6-9
Гордость нашего тенниса (пусть и старенькая)
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-2
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Vadym Shcherban
Нема чого Еліні робити в Римі з такою грою. ТОПів вона не потягне. Буде як останній раз в Мадриді. Тіпа героїня, але як діло дійшло до серйозних розбірок - злилася без шансів 
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-5
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