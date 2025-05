Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде (первый круг Элина пропустила благодаря посеву) украинка в двух непростых сетах переиграла представительницу Испании Джессику Бузас Манейро (WTA 72) за 1 час и 43 минуты.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [16] – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:4, 7:6 (7:2)

В первой партии Свитолина дважды отыграла брейк, а во второй позволила сопернице довести игру до тай-брейка со счета 4:1. Несмотря на сложности, Элина сумела закрыть за собой поединок в двух сетах.

Элина провела третье очное противостояние против Джессики и добыла третью победу, в частности вторую в 2025 году. 18 апреля Свитолина разобралась с Бузас Манейро в четвертьфинале соревнований WTA 250 в Руане.

Следующей соперницей Свитолиной будет американка Хейли Баптист (WTA 90), которая в своем поединке второго раунда выиграла у 19-й сеяной «нейтралки» Людмилы Самсоновой (WTA 21).

Элина 11-й раз выступает на кортах столицы Италии. Ее лучшим результатом является трофей, который она выигрывала дважды: в 2017 и 2018 годах.

In control 🎮@ElinaSvitolina shines in Rome after defeating Bouzas Manerio in straight sets 6-4, 7-6(2). #IBI25 pic.twitter.com/hnB231vD36