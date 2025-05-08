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  4. 19-я сеяная – out. Известна возможная соперница Свитолиной в 3-м круге Рима
WTA
08 мая 2025, 19:17 | Обновлено 08 мая 2025, 19:21
1556
1

19-я сеяная – out. Известна возможная соперница Свитолиной в 3-м круге Рима

Хейли Баптист выбила Людмилу Самсонову в 1/32 финала тысячника в столице Италии

08 мая 2025, 19:17 | Обновлено 08 мая 2025, 19:21
1556
1
19-я сеяная – out. Известна возможная соперница Свитолиной в 3-м круге Рима
Getty Images/Global Images Ukraine. Хейли Баптист

Американская теннисистка Хейли Баптист (WTA 90) пробилась в 3-й раунд грунтового турнира WTA 1000 в Риме и может стать следующей соперницей украинки Элины Свитолиной (WTA 14).

Во втором круге тысячника в столице Италии американка в трех сетах одолела 21-ю ракетку мира и 19-ю сеяную Людмилу Самсонову, которая выступает в «нейтральном» статусе. Баптист для победы понадобилось 2 часа и 25 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Хейли Баптист (США) – Людмила Самсонова [19] – 6:3, 2:6, 6:4

Это была вторая встреча соперников. Хейли взяла реванш за поражение пятилетней давности во втором раунде квалификации Australian Open.

Баптист станет соперницей Элины в 1/16 финала Рима, если Свитолина одолеет Джессику Бузас Манейро в своем стартовом поединке на кортах столицы Италии.

Баптист во второй раз в карьере играет в Риме. В 2024 она вылетела в первом же раунде отбора. В этом сезоне она также стартовала с квалов, где прошла Сторм Сандерс и Жиль Тайхман, а в 1/64 финала справилась с Анной Блинковой.

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Хейли Баптист Людмила Самсонова Элина Свитолина WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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