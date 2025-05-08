Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 мая 2025, 04:46 |
46
0

Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Риме

08 мая 2025, 04:46 |
46
0
Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

8 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро (WTA 72). Поединок состоится 4-м запуском на SuperTennis Arena после игры Риндеркнех – Гиганте. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.

Победительница противостояния в 1/16 финала поборется либо против Хэйли Баптист, либо против Людмилы Самсоновой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Прогноз на матч WTA 1000 в Риме
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Риме на 8 мая
ФОТО. Ястремская пожаловалась на систему Hawk-Eye после матча с Потаповой
Элина Свитолина Джессика Бузас Манейро WTA Рим смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2025, 10:23 7
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов

Педри был недоволен судейством

Пекарня Марты. Костюк в первом раунде Рима вынесла звездочку из Филиппин
Теннис | 07 мая 2025, 23:50 15
Пекарня Марты. Костюк в первом раунде Рима вынесла звездочку из Филиппин
Пекарня Марты. Костюк в первом раунде Рима вынесла звездочку из Филиппин

Украинка разгромила Александру Эалу в 1/64 финала престижного турнира в столице Италии

Сестры Киченок и Костюк сыграют в парном разряде Рима. Известны соперницы
Теннис | 07.05.2025, 23:15
Сестры Киченок и Костюк сыграют в парном разряде Рима. Известны соперницы
Сестры Киченок и Костюк сыграют в парном разряде Рима. Известны соперницы
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Футбол | 07.05.2025, 08:55
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Футбол | 07.05.2025, 07:49
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
07.05.2025, 22:20 50
Теннис
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
07.05.2025, 01:20
Футбол
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
07.05.2025, 00:41 110
Футбол
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 6
Футбол
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
07.05.2025, 04:48 2
Бокс
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
07.05.2025, 15:28 2
Футбол
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
06.05.2025, 12:09 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем