Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро (WTA 72). Поединок состоится 4-м запуском на SuperTennis Arena после игры Риндеркнех – Гиганте. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.

Победительница противостояния в 1/16 финала поборется либо против Хэйли Баптист, либо против Людмилы Самсоновой.

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