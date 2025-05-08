Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Риме
8 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 14) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.
Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро (WTA 72). Поединок состоится 4-м запуском на SuperTennis Arena после игры Риндеркнех – Гиганте. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.
Победительница противостояния в 1/16 финала поборется либо против Хэйли Баптист, либо против Людмилы Самсоновой.
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